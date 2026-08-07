Công an TPHCM thông tin về vụ bạo hành trẻ mầm non gây bức xúc

TPO - Chị C.C.N. (29 tuổi), người quay và đăng tải các đoạn video lên mạng xã hội, đã giao nộp toàn bộ các video còn lại do mình tự thu thập, cung cấp để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Tối 7/8, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Thuận Giao đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ một bảo mẫu bị xác định xuất hiện trong đoạn clip dùng dây thun và tay tác động vào hai trẻ nhỏ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 6/8, Công an phường Thuận Giao phát hiện trên mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể hai trẻ nhỏ. Hình ảnh này nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh bảo mẫu hành hung trẻ gây phẫn nộ.



Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an phường Thuận Giao triển khai lực lượng rà soát, xác minh trên toàn địa bàn.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tức chỉ khoảng một giờ sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an xác định các đoạn video được ghi tại Trường mầm non Lá Xanh, địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao.

Hình ảnh bảo mẫu tại cơ quan công an.

Công an phường sau đó mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh bước đầu, công an xác định người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn video là Triệu Thị Tâm (55 tuổi), bảo mẫu đang làm việc tại Trường mầm non Lá Xanh.

Làm việc với cơ quan công an, bà Tâm thừa nhận đã có hành vi tác động vào hai trẻ như nội dung các đoạn clip phản ánh. Hai trẻ xuất hiện trong video đều sinh năm 2024.

Cơ quan công an cũng mời chị C.C.N. (29 tuổi), người quay và đăng tải các đoạn video lên mạng xã hội, đến làm việc. Chị N. đã giao nộp toàn bộ các video còn lại do mình tự thu thập, cung cấp để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.