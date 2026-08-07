Hà Nội chuẩn bị 'tung' xe quan trắc tự động vào vùng phát thải thấp Vành đai 1

TPO - Sau hơn một tháng thí điểm vùng phát thải thấp Vành đai 1 (từ ngày 1/7/2026), cùng với việc hoàn thiện hạ tầng xe xanh, trạm sạc và camera AI giám sát, Hà Nội đang chuẩn bị đưa xe quan trắc tự động vào vận hành để đo đạc chính xác hiệu quả giảm ô nhiễm không khí.

Sáng 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 8/2026.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1" đã được HĐND Thành phố thông qua và UBND Thành phố phê duyệt vào tháng 6/2026. Với mục tiêu kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm thiểu nguồn phát thải từ giao thông, Đề án áp dụng nguyên tắc xuyên suốt là hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện phát thải cao.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.

Trong giai đoạn thí điểm (từ 1/7 đến 31/12/2026) tại địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Hà Nội tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đẩy mạnh công tác truyền thông. Đến nay, thành phố đã bố trí 220 điểm trông giữ phương tiện; thiết lập mạng lưới giao thông xanh, với 171 trạm, cung cấp 1.820 xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện; đưa vào vận hành 10 bãi đỗ xe trung chuyển theo mô hình "Park and Ride".

Cùng với đó, hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện sạch tiếp tục được mở rộng, với 89 vị trí trạm sạc công cộng tích hợp tủ đổi pin mới được phê duyệt. Tính chung toàn địa bàn, hiện có hơn 2.300 vị trí trạm sạc, với trên 10.200 cổng sạc và 1.650 tủ đổi pin. Điều này cho thấy, nguồn cung phương tiện và hạ tầng sạc cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Công tác số hóa và giám sát giao thông cũng được đẩy mạnh. Tính đến ngày 25/7, hệ thống camera AI nhận diện biển số tự động đã được đưa vào vận hành tại 11/27 vị trí cửa ngõ.

Đối với vận tải hành khách công cộng, từ ngày 1/7, 100% tuyến xe buýt hoạt động qua khu vực đã chuyển sang sử dụng năng lượng xanh. Nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, Hà Nội áp dụng chính sách miễn tiền vé trên 45 tuyến xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 đến hết tháng 6/2027, đồng thời, điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt phù hợp với khung giờ cấm của phố đi bộ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn thông tin về công tác triển khai thực hiện Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”, tại Hội nghị.

Để đánh giá hiệu quả giảm phát thải, Sở NN&MT đã kích hoạt 6 thiết bị cảm biến không khí, chuẩn bị bố trí xe quan trắc tự động và theo dõi định kỳ mức độ hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được triển khai sâu rộng, lồng ghép vào nhiệm vụ năm học mới và tổ chức tập huấn trực tiếp tại các tổ dân phố.

Đánh giá bước đầu cho thấy, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã phối hợp đồng bộ; người dân cùng các hộ kinh doanh cơ bản đồng thuận, từng bước thích ứng với mô hình giao thông mới. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phủ kín hệ thống camera AI, đấu nối hạ tầng trạm sạc, mở rộng điểm trung chuyển và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ để đưa Đề án vào cuộc sống một cách bền vững.