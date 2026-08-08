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Vụ loạt phương tiện thủng lốp trên cao tốc: Tài xế xe chở phế liệu mắc loạt lỗi

Huỳnh Thủy

TPO - Cơ quan chức năng ghi nhận 100 phương tiện bị thủng, hư hỏng lốp do vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên cao tốc. Tài xế xe chở phế liệu được xác định mắc nhiều lỗi vi phạm, trong đó có lỗi không có giấy phép lái xe.

Ngày 8/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Cục CSGT - Bộ Công an) tiếp tục thông tin về vụ loạt phương tiện bị thủng, hư hỏng lốp do vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên các tuyến cao tốc qua miền Trung.

Theo đó, đến nay cơ quan chức năng đã ghi nhận 100 phương tiện bị thủng, hư hỏng bánh lốp. Lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên khoảng 337km cao tốc, trải dài qua các tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong.

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Xe bị thủng lốp khi đi qua cao tốc.

Từ rạng sáng 6/8, trong quá trình tuần tra trên các tuyến cao tốc trên, lực lượng CSGT phát hiện nhiều vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Nhanh chóng truy tìm phương tiện làm rơi vãi, khoảng 9h40 ngày 6/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng, kiểm tra xe đầu kéo 36H-188.83, kéo theo sơ mi rơ-moóc 36RM-037.12. Qua xác minh, phương tiện do V.Đ.T. (SN 1990) và V.V.T. (SN 1992, cùng ở Thanh Hóa), điều khiển, chở phế phẩm công nghiệp, phế liệu từ Thanh Hóa đi TP. Hồ Chí Minh.

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Xe chở vật liệu làm rơi vãi vật sắc nhọn trên cao tốc.

Lực lượng chức năng xác định hàng hóa bắt đầu rơi vãi từ khoảng Km65 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Km1325 cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, với tổng chiều dài khoảng 337km.

Ngoài hành vi làm rơi vãi hàng hóa, lực lượng chức năng bước đầu xác định các tài xế còn có nhiều lỗi vi phạm như không có giấy phép lái xe; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không thắt dây an toàn; không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe...

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của lái xe, chủ phương tiện và các tổ chức, cá nhân liên quan. Lực lượng chức năng cũng đang thống kê thiệt hại của các phương tiện bị ảnh hưởng để xử lý theo quy định pháp luật.

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Loạt xe bị thủng lốp sau khi phương tiện chở phế liệu đi qua.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 6/8, hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quy Nhơn qua địa phận Gia Lai và Đắk Lắk bị thủng lốp, hư hỏng do cán phải các mảnh kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng CSGT tổ chức truy tìm và xác định được xe chở vật liệu làm rơi vãi vật sắc nhọn. Cục CSGT đề nghị các chủ phương tiện bị ảnh hưởng cung cấp thông tin, hình ảnh, camera hành trình, hóa đơn sửa chữa... để phục vụ xác minh, làm rõ thiệt hại và trách nhiệm của các bên liên quan.

Huỳnh Thủy
#Cao tốc #lốp xe thủng #tài xế vi phạm #xe phế liệu #đường cao tốc #vi phạm luật giao thông

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