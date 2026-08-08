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[CLIP] Tảng đá ‘khủng’ sạt lở từ vách núi cao xuống đường

Ngọc Tú

TPO - Video ghi lại khoảnh khắc tảng đá lớn từ vách núi cao bị sạt lở xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D. Sau vụ việc, chính quyền, công an xã Mường Típ huy động lực lượng giải phóng để giao thông thông suốt.

Video: Tảng đá “khủng” sạt lở từ vách núi cao hàng chục mét xuống đường ở xã miền núi Nghệ An.

Chiều 8/8, Công an xã Mường Típ (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với UBND xã Mường Típ cùng đơn vị chức năng giải phóng hàng trăm khối đất đá bị sạt lở chắn đường để người dân đi lại thuận tiện.

Trước đó, những ngày qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Mường Típ đã gây ra nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Hàng trăm khối đất đá sạt lở từ trên núi lăn xuống chắn toàn bộ mặt đường Tỉnh lộ 543D.

Sáng 8/8, trên tuyến Tỉnh lộ 543D, đoạn qua khu vực bản Xốp Típ (xã Mường Típ) bất ngờ xảy ra tình trạng sạt lở lớn. Hàng trăm khối đất đá từ vách núi cao sạt lở lăn xuống chắn ngang toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở, Công an xã đã khẩn trương triển khai 1 tổ công tác phối hợp với UBND xã cùng các lực lượng có mặt tại hiện trường căng dây, cắm biển cảnh báo, chốt chặn các khu vực nguy hiểm. Đồng thời hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông theo các tuyến đường an toàn.

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Công an xã Mường Típ đến căng dây, đặt biển cảnh báo.

Mặt khác Công an xã đã tham mưu UBND xã tiến hành trưng dụng máy móc của đơn vị đang thi công công trình trụ sở Công an xã đến dọn dẹp, khơi thông đoạn đường bị ách tắc. Đến khoảng 13h cùng ngày đoạn đường bị ách tắc cơ bản đã được lưu thông, các phương tiện có thể lưu thông qua an toàn.

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Những tảng đá lớn lăn xuống đường rất nguy hiểm. May mắn đá không lăn trúng người đi đường.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an xã cùng Chính quyền địa phương không chỉ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt mà còn hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

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Máy móc được huy động dọn dẹp đất đá, khơi thông đường cho người dân.
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Đến 13h cùng ngày, tuyến đường cơ bản đã thông suốt.
Ngọc Tú
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