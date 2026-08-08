Hành trình gây án của thiếu niên 14 tuổi trong vụ xả súng kinh hoàng ở Thái Lan

TPO - Rạng sáng 7/8, một thiếu niên Thái Lan ở ngoại ô Bangkok lạnh lùng sát hại ông bà tại nhà rồi mang theo súng cùng hàng chục viên đạn đến trường cách đó 18 km. Kết thúc tiết học thứ hai, nam sinh một lần nữa nổ súng tại hành lang, bắn tử vong một số giáo viên, cán bộ và bạn học trước khi tự sát.

Một thiếu niên 14 tuổi bắn tử vong ông bà mình lúc rạng sáng 7/8 tại một ngôi nhà hai tầng nằm giáp cánh đồng lúa ở ngoại ô Bangkok. Mỗi nạn nhân thiệt mạng bởi một phát đạn duy nhất vào đầu.

Đến trưa, thiếu niên nói trên tiếp tục nổ súng tại trường học, khiến thêm năm người chết và 23 người bị thương. Sau khi gây án, thiếu niên này tự sát tại chỗ, gây ra vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất tại Thái Lan kể từ năm 2022.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ xả súng. (Ảnh: Bangkok Post)

Hành trình gây án

Đại tá Cảnh sát Thadsakorn Konthong - Trưởng đồn Cảnh sát Bang Bua Thong - cho biết, nam thiếu niên nói trên đã sát hại những người thân lớn tuổi của mình vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương).

“Khẩu súng và số đạn dược là của người ông”, Đại tá Thadsakorn nói. “Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, có dấu hiệu thủ phạm đã lục tìm khẩu súng trong phòng ngủ của ông”.

Thủ phạm sống cùng ông bà tại một ngôi nhà ở Bang Bua Thong, bao quanh bởi cây cối và hàng rào bê tông trong một khu phố yên tĩnh, cách trung tâm Bangkok khoảng 90 phút lái xe.

Phía trước nhà là một con kênh, phía sau là một mảnh đất trống. Trong sân treo một lá cờ Đức Quốc xã màu đỏ trắng, mà cảnh sát cho biết thuộc về chú của thiếu niên này.

Nơi ở của cha mẹ nam sinh vẫn chưa được xác định.

Ngôi nhà của nam sinh. (Ảnh: Bangkok Post)

Sau khi nổ súng sát hại ông bà, thiếu niên này đã lên xe đưa đón học sinh, mang theo súng và hàng chục viên đạn đến trường.

Trường Debsirin Nonthaburi, nơi nam sinh theo học, cách nhà khoảng 18 km, tương đương 45 phút lái xe. Theo chính quyền địa phương, trường có khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên.

Tiết học đầu tiên của nam sinh bắt đầu lúc 8h30 sáng, tiếp đó là tiết học lúc 9h20 sáng. Cảnh sát ước tính, khoảng nửa giờ sau khi tiết học thứ hai bắt đầu, nam thanh niên này đã rút súng ra và bắt đầu nã đạn.

Vào lúc 9h57, đồn cảnh sát Plai Bang nhận được cuộc gọi báo tin về một vụ nổ súng.

Khi tiếng súng vang lên, ban đầu các học sinh tưởng đó là tiếng pháo hoa, cho đến khi được giáo viên yêu cầu sơ tán. Một số em chạy ra ngoài khi chỉ đi tất hoặc chân trần, tay ôm chặt giấy tờ và điện thoại di động.

Những em khác chui xuống gầm bàn để ẩn nấp, vừa nằm trên sàn vừa khóc trong khi nghe tiếng súng nổ.

Khẩu súng và những viên đạn mà nam sinh mang theo người. (Ảnh: Bangkok Post)

Nhắm mục tiêu vào giáo viên

Theo trình tự thời gian của vụ việc do cảnh sát Thái Lan công bố, một trong số các nạn nhân là nữ giáo viên dạy tiếng Thái bị bắn vào mắt. Sau đó, nam sinh tiếp tục đi dọc hành lang và nổ súng vào bạn học.

“Cậu ta đi xuống cầu thang và chạm mặt phó hiệu trưởng cùng thư ký hiệu trưởng, những người đang đi lên để kiểm tra tình hình”, cảnh sát nói. “Cậu ta bắn chết cả hai người ngay trên cầu thang”.

Tiếp đó, nam thiếu niên đi về phía một tòa nhà khác nhưng dường như đã đổi hướng khi thấy cảnh sát đến và chạy vào một tòa nhà bốn tầng.

Khi đến trường, nhân viên cứu hộ cho biết khung cảnh rất hỗn loạn. Lập tức, đội cứu hộ bắt đầu sơ cứu cho các học sinh bị thương ở lưng, ngực và tay.

"Chúng tôi phải đánh giá xem thủ phạm mang theo loại vũ khí nào”, một nhân viên cứu hộ nói. "Vì vậy, chúng tôi không thể vội vã xông vào. Sau đó, cảnh sát đã cử một đội có trang bị khiên chắn đến hiện trường”.

Sau khi sơ tán học sinh và giáo viên khỏi trường, cảnh sát bắt đầu rà soát tòa nhà từng tầng một cho đến khi tìm thấy thiếu niên này ở tầng bốn.

"Cậu ấy đã tự sát nhưng vẫn còn sống nên họ đã thực hiện hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa đến bệnh viện”, nguồn tin nói, nhưng nam sinh đã tử vong ngay sau đó.

Tổng cộng, tay súng đã sử dụng ít nhất 26 viên đạn. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 34 viên đạn khác được mang theo người.

Áp lực học hành?

Động cơ gây án của nam sinh này vẫn chưa được xác nhận.

“Nhưng cậu ấy bị căng thẳng vì chuyện học hành”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu với các phóng viên sau khi thị sát hiện trường. "Hành động của cậu ấy là có chủ đích. Theo những gì chúng tôi thấy, cậu ấy đã có kế hoạch từ trước”.

Ông Anutin cho biết, sau lễ hội Songkran vào tháng 4 - dịp đánh dấu năm mới truyền thống của Thái Lan - thiếu niên này đã đăng tải hình ảnh khẩu súng của ông mình kèm thông tin rằng vũ khí đó có giấy phép hợp lệ.

Ngoài việc học chính khóa tại trường trong tuần, nam sinh còn tham gia các lớp học thêm vào cuối tuần và thường chơi các trò chơi điện tử bắn súng từ chiều đến tận nửa đêm.

Cậu được mô tả là người trầm tính, ít giao du và có kết quả học tập khá tốt.

Thủ phạm vụ xả súng. (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ tấn công hôm 7/8 đã làm dấy lên những lo ngại về quy định về súng đạn tại Thái Lan - quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng khá cao với khoảng 15 khẩu súng trên mỗi 100 người dân.

Ông Anutin - người từng thắt chặt luật kiểm soát súng đạn khi còn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ - cho biết ông sẽ đề xuất một đạo luật mới nhằm hạn chế việc người dân mang theo súng.

"Chúng ta cần tạo ra một môi trường an toàn nhất có thể”, ông khẳng định.