Iran lần đầu công khai xác tiêm kích F-15 của Mỹ

TPO - Iran lần đầu công khai trưng bày xác một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ cùng nhiều mảnh vỡ máy bay không người lái và bộ phận được cho là từ máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J.

Hôm thứ Sáu (7/8), đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đăng tải hình ảnh khu trưng bày trên mạng xã hội. Ngoài xác F-15E, các hiện vật còn bao gồm nhiều mảnh vỡ máy bay không người lái và một bộ phận được cho là động cơ của máy bay tác chiến đặc biệt MC-130J Commando II.

Press TV chú thích rằng đây là những máy bay Mỹ và Israel bị "hệ thống phòng không mới được phát triển" của Lực lượng Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn hạ. Máy bay Mỹ bị bắn rơi đang được trưng bày ở Iran. Press TV

Các mảnh vỡ F-15 và MC-130 được cho là có thể liên quan đến những tổn thất từng được ghi nhận trong các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran.

Ngày 3/4, một chiếc F-15 được cho là đã trúng hỏa lực phòng không tại Iran, buộc hai thành viên phi hành đoàn phải nhảy dù. Cả hai sau đó được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu.

Trong chiến dịch giải cứu, bốn máy bay MC-130 được cho là đã hạ cánh xuống một đường băng tạm thời giữa sa mạc. Hai chiếc bị mắc kẹt và cuối cùng phải bị phá hủy.

Ngoài ra, Iran cũng trưng bày các mảnh vỡ được cho là từ nhiều máy bay không người lái khác của Mỹ.

Việc trưng bày những xác máy bay được xem là một phần trong nỗ lực của Tehran nhằm chứng minh năng lực phòng không nội địa sau các cuộc giao tranh với Mỹ và Israel.

Trước đó, người phát ngôn IRGC, tướng Hossein Mohebbi, nói với hãng thông tấn Tasnim rằng sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Lực lượng Không quân IRGC được giao nhiệm vụ nhanh chóng phát triển một hệ thống phòng không nội địa mới.

Theo ông Mohebbi, dự án đã được hoàn thành trong thời gian ngắn và hệ thống này sau đó được đưa vào sử dụng trong cuộc chiến tiếp theo.

Ông cũng tuyên bố hệ thống phòng không mới đã đánh chặn thành công một tiêm kích F-35 trong xung đột. Tuy nhiên, thông tin này hiện xuất phát từ phía Iran và chưa có xác nhận từ Mỹ.

Trong các đợt tập kích trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, Iran cũng tuyên bố đã gây thiệt hại cho nhiều khí tài quân sự của Washington.

Danh sách được Tehran đưa ra bao gồm: radar, hệ thống phòng không, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS), máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu có người lái và không người lái, cùng nhiều hầm chứa máy bay.