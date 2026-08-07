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Lâm Đồng giải thể 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Thái Lâm

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định giải thể 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, đồng thời thành lập Trung đoàn Bộ binh 40 cùng 2 đơn vị trực thuộc.

Ngày 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; điều chuyển cán bộ và thành lập các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

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Toàn cảnh hội nghị.

Theo các quyết định được công bố, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng giải thể 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực gồm: Đức Trọng, Đông Gia Nghĩa, Bảo Lâm, La Gi và Phan Thiết.

Hội nghị cũng công bố thành lập Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn Hỗn hợp Phú Quý và Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K75 (Đội K75) trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; công bố các quyết định điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo mô hình tổ chức mới.

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Trao quyết định trao về công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Xuân Bình - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 nhấn mạnh: Việc giải thể các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và thành lập các đơn vị mới là bước triển khai chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Bình, đây là dấu mốc quan trọng trong kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang địa phương, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

"Yêu cầu các đơn vị mới khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, bộ máy chỉ huy, ổn định nơi làm việc, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị và nhanh chóng xây dựng nền nếp chính quy", Thiếu tướng Lê Xuân Bình nhấn mạnh.

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Thiếu tướng Lê Xuân Bình - Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, phát biểu chỉ đạo.

Đối với Đội K75, Thiếu tướng Lê Xuân Bình yêu cầu phát huy vai trò tham mưu, ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu và giám định ADN trong công tác khảo sát, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường đoàn kết quân - dân, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thái Lâm
#Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng #giải thể #Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực #Trung đoàn Bộ binh 40 #thành lập #Lâm Đồng

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