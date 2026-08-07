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Pháp luật

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Đại diện xã ở Lai Châu: Không tiếp nhận tiền từ thiện của Huấn Hoa Hồng, chỉ có 24 bồn nước

Ninh Cơ

TPO - Theo đại diện UBND xã Mường Than, đoàn từ thiện của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) chỉ bàn giao 24 bồn chứa nước cho địa phương, còn chính quyền xã không nắm được việc đoàn có trao tiền hoặc quà trực tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay không.

Ngày 7/8, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết khoảng cuối tháng 7, đoàn từ thiện của Bùi Xuân Huấn (41 tuổi, quê Yên Bái cũ) từng đến địa phương trao tặng 24 bồn chứa nước phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

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Nhiều clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của "Huấn Hoa Hồng" liên quan tới hoạt động từ thiện. Ảnh: Chụp màn hình

“Chính quyền xã chỉ nắm những gì được bàn giao chính thức. Đoàn đến ủng hộ 24 bồn nước, còn việc họ đi đâu, trao cho ai thì xã không nắm được”, vị đại diện UBND xã Mường Than nói.

Theo vị này, ban đầu đoàn dự kiến hỗ trợ 24 bồn nước cho các hộ đang làm nhà sau thiên tai. Tuy nhiên, do các hộ này đã được một đơn vị khác hỗ trợ trước đó nên số bồn nước được bàn giao lại cho UBND xã để phục vụ các đợt hỗ trợ tiếp theo.

Hiện 24 bồn nước vẫn do địa phương quản lý, đã được ghi nhận vào sổ tiếp nhận của bộ phận tiếp nhận UBND xã và chưa được cấp phát cho người dân.

Đại diện UBND xã Mường Than cho biết thêm, địa phương không tiếp nhận tiền từ đoàn của Huấn Hoa Hồng, cũng không có danh sách các hộ được nhận hỗ trợ trực tiếp. Sau các đợt thiên tai, nhiều đoàn từ thiện đến địa bàn nhưng không phải đoàn nào cũng phối hợp với chính quyền xã, do đó địa phương chỉ nắm được những trường hợp có bàn giao hiện vật hoặc làm việc chính thức với UBND xã.

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Lực lượng Cảnh sát khám xét nhà hôm 7/8. Ảnh: Thanh Hà

Huấn Hoa Hồng được biết đến là một “giang hồ mạng” có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, với khoảng 3,7 triệu lượt theo dõi trên Facebook và 5,9 triệu trên TikTok. Nhiều năm qua, người này thường xuyên livestream, đăng tải video khoe tiền, vàng, siêu xe và có nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Thời gian gần đây, Huấn gây chú ý khi vướng tranh cãi với ông Trần Đình Tiệp (tức TikToker Vua Quạt, 36 tuổi, quê Bắc Ninh) liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Sau những lùm xùm trên mạng xã hội, Huấn đã đến ngân hàng sao kê tài khoản từ thiện nhằm chứng minh tính minh bạch trong việc tiếp nhận và sử dụng tiền quyên góp.

Mâu thuẫn sau đó tiếp tục leo thang khi Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa (34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia công kích Vua Quạt. Ngày 29/7, nhóm này đến xưởng của Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh livestream, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp. Sau đó, ông Trần Đình Tiệp đã làm đơn tố giác.

Ngày 6/8, lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Bùi Xuân Huấn tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (xã Gia Lâm, Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Bên cạnh những ồn ào trên mạng xã hội, Huấn còn thường xuyên khoe siêu xe, tiền bạc và đưa ra những phát ngôn rao giảng đạo đức, lời khuyên về cuộc sống, tình yêu, kinh doanh. Người này cũng nhiều lần kêu gọi giới trẻ tránh xa cờ bạc, ma túy.

Tuy nhiên, trên thực tế, Huấn từng nhiều lần vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, trong năm 2020, người này liên tiếp bị cơ quan chức năng xử lý về nhiều hành vi, trong đó có việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ninh Cơ
#Huấn Hoa Hồng #Khám xét nhà Huấn Hoa Hồng #từ thiện #Hỗ trợ lũ lụt và thiên tai #giang hồ mạng

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