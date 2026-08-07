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Công an xác minh vụ bảo mẫu đánh chửi, bắn dây thun vào trẻ

Nguyễn Tiến

TPO - Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang lấy lời khai, làm việc với những người liên quan để điều tra vụ một bảo mẫu bị tố dùng dây thun bắn vào trẻ và có hành vi đánh trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn.

Ngày 7/8, Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ một bảo mẫu bị tố có hành vi dùng dây thun bắn và đánh trẻ em tại một cơ sở mầm non trên địa bàn.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 6/8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân một bé trai và một bé gái khiến cả hai bật khóc. Một đoạn video khác còn ghi cảnh người này dùng tay đánh vào đầu một bé gái rồi tiếp tục dùng dây thun bắn vào chân em.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một trường mầm non L.X trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao.

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Cảnh bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân một cháu bé được cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội.

Các đoạn video do một bảo mẫu cùng lớp ghi lại. Sau khi nghỉ việc, người này đã đăng tải lên mạng xã hội nhằm phản ánh hành vi của đồng nghiệp cũ.

Ngay trong đêm 6/8, Công an phường Thuận Giao đã có mặt tại cơ sở mầm non để xác minh vụ việc, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nội dung các đoạn video, xác minh hành vi của người bị phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Tiến
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