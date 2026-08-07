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Miền Bắc mưa đến bao giờ?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (7/8), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng gián đoạn. Dự báo từ đêm nay mưa giảm, từ ngày mai nền nhiệt tăng nhanh.

Đêm qua và sáng sớm nay (7/8), miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 3 giờ ngày 7/8 có nơi trên 70mm như tại trạm Nậm Hàng 1 (Lai Châu) 129.8mm, Phú Tiến (Phú Thọ) 85.2mm, Chúc Sơn (Hà Nội) 79mm.

Dự báo hôm nay 7/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, từ đêm mưa giảm dần. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác, nắng gián đoạn; đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

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Miền Bắc hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào ban ngày.

Dự báo từ ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt. Trong hai ngày 9-10/8, miền Bắc có thể đón nắng nóng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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