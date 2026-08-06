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TPHCM đón mưa lớn nhiều nơi, đề phòng ngập úng, gió mạnh

Hữu Huy

TPO - Gió mùa Tây Nam kết hợp vùng hội tụ nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cho khu vực TPHCM trong ngày 6/8. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và gió giật mạnh.

Sáng 6/8, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra dự báo về tình hình dông, lốc sét, mưa lớn cục bộ trên khu vực TPHCM. Theo đó, hình thế thời tiết gây mưa dông là do dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình trên khu vực Nam bộ.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét, cơ quan này cho biết, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại các phường Bình Tân, Tân Sơn và các xã Tân Vĩnh Lộc, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Bình Lợi,... Ngoài ra, vùng mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực Tây Ninh đang di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về phía TPHCM.

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TPHCM sắp đón mưa lớn trên diện rộng. Ảnh: Ngô Tùng

Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ các phường/xã kể trên, sau mở rộng sang các phường: Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận An, Lái Thiêu (khu phố Hòa Long), An Lạc, Bình Hưng Hòa, Tân Phú, Sài Gòn, Bến Thành (ga metro Bến Thành), Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán (Đại học Sài Gòn), Phú Định và các xã Tân Nhựt (ấp 6), Củ Chi, Tân An Hội, Nhuận Đức (ấp Đồn), Xuân Thới Sơn (ấp Tân Lập), Hưng Long,...

“Dự báo lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo khả năng xuất hiện mưa lớn ở khu vực miền Đông Nam bộ trong thời gian chiều và đêm 6/8 với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hữu Huy
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