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Hơn 3 năm cải tạo, tuyến kênh dài nhất TPHCM ‘thay da đổi thịt’ ra sao?

Hữu Huy

TPO - Sau hơn ba năm thi công, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dần khoác diện mạo mới với đường ven kênh, bờ kè và mảng xanh hình thành. Trong đó, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để kịp về đích cuối năm 2026.

Từng được xem là một trong những "điểm đen" ô nhiễm môi trường của TPHCM, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang từng ngày chuyển mình sau hơn ba năm triển khai dự án cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 5/8 tại đoạn tuyến qua phường An Lạc và xã Tân Nhựt, nhiều hạng mục đã hoàn thiện. Hai bờ kênh xuất hiện những tuyến đường nhựa rộng rãi, vỉa hè lát gạch, lan can đồng bộ cùng hệ thống cây xanh, chiếu sáng tạo nên diện mạo khác hẳn so với hình ảnh nhếch nhác thời gian trước.

Bà Lê Thị Hồng (54 tuổi, phường An Lạc) cho biết trước đây khu vực đoạn kênh qua cầu Nước Lên rất nhếch nhác.

“Ngày trước toàn cỏ dại, rác thải và mùi hôi. Từ khi làm dự án, khu vực thay đổi hẳn. Đường sá đẹp hơn, môi trường sạch sẽ, không khí cũng thoáng đãng. Chiều nào cũng có người ra đây đi bộ, hóng gió, trẻ con thì thả diều”, bà Hồng chia sẻ.

Dù vậy, hành trình "thay áo mới" của tuyến kênh vẫn chưa hoàn tất.

Qua ghi nhận thực tế, xen giữa những đoạn đã hoàn thiện vẫn còn nhiều vị trí đang thi công. Máy đào, sà lan, cần cẩu cùng hàng chục công nhân vẫn tất bật gia cố bờ kè, xử lý nền đất và hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.

Một số đoạn từng chậm tiến độ do vướng công tác giải phóng mặt bằng nay đã được bàn giao để nhà thầu tăng tốc thi công.

Chùm ảnh công trình đang "tăng tốc" để kịp về đích cuối năm 2026

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Tuyến đường, vỉa hè và lan can dọc kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, đoạn qua phường An Lạc đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang cho khu vực.
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Hạng mục kè bê tông dọc tuyến kênh đã hoàn thành, góp phần chỉnh trang cảnh quan hai bờ kênh.
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Tuyến đường ven kênh sau khi hoàn thành mở ra không gian đô thị mới, kết nối với các khu dân cư hiện hữu.
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Công nhân thi công hoàn thiện các hạng mục bờ kè tại một đoạn còn đang triển khai ở phía bờ thuộc xã Tân Nhựt.
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Khu vực thi công ở đoạn gần cầu Nước Lên (phường An Lạc) đang được đẩy nhanh tiến độ.
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Cần cẩu cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để thi công các hạng mục còn lại.
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Theo báo cáo mới nhất của Thống kê TPHCM, hiện nay khối lượng thi công của toàn dự án này đã đạt khoảng 80%, trong đó hạng mục kè bờ, cống và cửa xả đạt khoảng 98%, hạng mục giao thông và hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60%.
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Khoảng 42 km đường dọc hai bờ kênh đã được thông tuyến.
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Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến dự án hoàn thành và thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2026.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được khởi công ngày 23/2/2023 là giai đoạn 2 của chương trình cải tạo tuyến kênh bắt đầu từ năm 2002. Trước đó, ở giai đoạn 1, thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng, nạo vét lòng kênh, thông dòng chảy và đắp bờ đất.

Dài gần 32 km, chảy qua 17 phường xã, đây là tuyến kênh dài nhất TPHCM, đóng vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, chống ngập và kết nối nhiều khu vực phía Tây, phía Bắc thành phố.

Ban đầu dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên hơn 9.000 tỷ đồng. Quy mô gồm xây dựng kè bê tông hai bên bờ, nạo vét lòng kênh, làm đường ven kênh rộng từ 8-12 m, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, 12 bến thuyền và 3 cây cầu mới.

Khi hoàn thành vào cuối năm 2026, dự án không chỉ giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường và chống ngập mà còn hình thành một trục giao thông thủy - bộ xuyên suốt, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Tây và phía Bắc TPHCM.

Hữu Huy
#kênh Tham Lương #cải tạo môi trường #TPHCM #đầu tư #hạ tầng #giao thông #đô thị

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