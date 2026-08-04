Bắt đầu cấp thẻ metro, xe buýt miễn phí ở TPHCM

TPO - Từ hôm nay (4/8), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký Thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé. Với một thẻ duy nhất, người dân có thể sử dụng miễn phí 134 tuyến xe buýt và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hai trong một

Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi (do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký) đều có thể đăng ký cấp thẻ giao thông công cộng.

Khi được cấp, hành khách chỉ cần sử dụng một chiếc thẻ duy nhất để xác thực đối tượng ưu tiên khi đi 134 tuyến xe buýt và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thay cho việc phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước đây.

Mẫu thẻ giao thông công cộng. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM.

Để đăng ký, người dân cần chuẩn bị thông tin cá nhân, một ảnh thẻ nền sáng và giấy tờ chứng minh thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé.

Người dân có thể lựa chọn một trong ba hình thức đăng ký, gồm: thông qua ứng dụng MultiGO, đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin của hệ thống xe buýt TPHCM hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành) trong giờ hành chính.

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, thẻ sẽ được cấp trong thời gian không quá ba ngày làm việc. Hành khách có thể nhận thẻ tại Bến xe buýt Sài Gòn hoặc các điểm phát thẻ tại Bến xe buýt Quận 8, Bến xe buýt Chợ Lớn A và Bến xe buýt Tân Phú.

Người dân đến bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành) để đăng ký nhận thẻ giao thông công cộng vào sáng 4/8. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc đăng ký được thực hiện thường xuyên, không giới hạn thời gian nên người dân không cần tập trung đến làm thủ tục trong những ngày đầu triển khai. Đối với hình thức đăng ký trực tiếp, Trung tâm khuyến nghị chỉ đến khi thật sự cần thiết nhằm tránh quá tải, giảm thời gian chờ đợi và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp nhận hồ sơ.

Hành khách tăng 39% sau khi miễn phí

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, việc triển khai Thẻ giao thông công cộng là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, giúp việc xác thực đối tượng được miễn, giảm giá vé diễn ra nhanh chóng, minh bạch và thống nhất trên toàn hệ thống xe buýt và metro.

Bà Lâm Ngân Hạnh (65 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) cho biết bà thường xuyên sử dụng xe buýt để đi lại. Sau hơn một tháng áp dụng chính sách miễn phí xe buýt, việc di chuyển của bà trở nên thuận tiện hơn, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí.

Xe buýt hiện nay sạch sẽ, nhiều xe mới, các trạm dừng, nhà chờ cũng được nâng cấp. Bến xe buýt Chợ Lớn được cải tạo khang trang hơn nên việc đi lại rất thuận tiện. Hôm nay thành phố triển khai làm thẻ đi phương tiện công cộng miễn phí, tôi thấy càng thuận lợi hơn" - bà Lâm Ngân Hạnh (hành khách) chia sẻ.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, sau một tháng triển khai chính sách miễn phí xe buýt trên địa bàn TPHCM, chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Ước tính trong 30 ngày đầu thực hiện, hệ thống xe buýt đã phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng hơn 2,18 triệu lượt khách. Bên cạnh lượng hành khách tăng mạnh, nhiều chỉ tiêu vận hành cũng được cải thiện.

Hành khách đi xe buýt tăng 39% sau khi miễn phí vé.

Đáng chú ý, trước khi triển khai chương trình miễn phí xe buýt, chỉ khoảng 9% hành khách sử dụng các hình thức xác thực điện tử. Sau một tháng, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 60%, cho thấy người dân đang dần hình thành thói quen sử dụng các phương thức xác thực hiện đại. Đây cũng là nền tảng để thành phố hướng tới mục tiêu xác thực điện tử 100% hành khách từ tháng 10/2026.

Song song đó, hạ tầng giao thông công cộng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp với các nhà chờ, mái che hiện đại hơn, tăng cường kết nối giữa xe buýt với Metro số 1 và các phương thức vận tải khác nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Đánh giá kết quả sau một tháng triển khai, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho rằng chương trình đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm chi phí đi lại và từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dân.

Theo ông An, thời gian tới ngành giao thông sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ trên từng tuyến, nghiên cứu làn đường ưu tiên cho xe buýt, tối ưu hóa biểu đồ chạy xe và rà soát, sắp xếp lại mạng lưới tuyến theo hướng kết nối hiệu quả với metro, xe buýt đường sông, xe đạp công cộng, xe công nghệ và các loại hình vận tải khác.