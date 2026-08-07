Người Nhện cưới, cấm khách mời dùng điện thoại

TPO - Zendaya và Tom Holland được cho là thuê trọn khu nghỉ dưỡng năm sao ở vùng nông thôn nước Anh để tổ chức tiệc cưới. Sự kiện được bảo mật nghiêm ngặt, khách mời và nhân viên không được sử dụng điện thoại.

Theo People, Zendaya và Tom Holland tổ chức buổi tiệc riêng tư tại khách sạn Beaverbrook ở hạt Surrey, Anh, ngày 4/8. Cặp diễn viên ra mắt gia đình, bạn bè sau khi kết hôn hồi đầu năm.

Beaverbrook nằm gần Kingston upon Thames, quê hương của Tom Holland. Khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 370 mẫu Anh, từng là điền trang của ông trùm báo chí Lord Beaverbrook và là nơi tiếp đón nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Khách sạn có 56 phòng và suite, nhiều nhà hàng cùng không gian tổ chức sự kiện giữa vùng đồi Surrey. Zendaya và Tom Holland thuê phần lớn, thậm chí toàn bộ khu nghỉ dưỡng nhằm bảo đảm sự riêng tư.

Bên trong nơi Tom Holland và Zendaya tổ chức tiệc cưới.

Nguồn tin cho biết chi phí tổ chức sự kiện vào khoảng 500.000 bảng Anh, tương đương hơn 670.000 USD. Khách mời và nhân viên không sử dụng điện thoại để hạn chế hình ảnh, thông tin bên trong bị phát tán. Một số nhân viên phải ký thỏa thuận bảo mật.

Truyền thông mô tả buổi lễ mang chủ đề thiên nhiên, có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Ba em trai của Tom Holland gồm Sam, Harry và Paddy xuất hiện trong trang phục tuxedo đen, cài hoa dại.

Truyền thông Anh gọi đây là “đám cưới lần hai” của cặp diễn viên Người Nhện. Hai ngôi sao kết hôn hồi đầu năm, không có kế hoạch tổ chức đám cưới công khai.

Thông tin Zendaya và Tom Holland đã kết hôn lần đầu được nhà tạo mẫu Law Roach đề cập tại lễ trao giải Actor Awards hồi tháng 3. Khi đó, Roach nói ngắn gọn rằng đám cưới đã diễn ra nhưng không tiết lộ địa điểm hay thời gian cụ thể.

Đến tháng 6, Tom Holland xác nhận tình trạng hôn nhân trong cuộc phỏng vấn với Esquire UK. Ngôi sao Spider-Man gọi Zendaya là người bạn đời và bạn thân nhất. Anh cho rằng đặc thù công việc diễn xuất đôi khi đặt cả hai vào tình huống căng thẳng, vì vậy sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau có ý nghĩa đặc biệt.

Tom Holland và Zendaya đang "gây bão" ngoài rạp với Spider-Man: Brand New Day.

“Tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ở bên cô ấy, đồng thời chưa bao giờ cảm thấy được ủng hộ và an toàn đến thế”, Holland chia sẻ.

Zendaya và Tom Holland gặp nhau trên phim trường Spider-Man: Homecoming năm 2016. Nhiều nguồn tin thân cận cho rằng cặp sao hẹn hò ngay sau đó, song cả hai không công khai chuyện riêng tư. Năm 2021, khi hình ảnh hai diễn viên hôn nhau trong ôtô xuất hiện dày trên truyền thông, họ mới xác nhận đang yêu nhau.

Đầu năm 2025, Zendaya gây chú ý khi mang nhẫn kim cương tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Sau đó, nhiều nguồn tin xác nhận hai diễn viên đã đính hôn.

Dù thường xuyên xuất hiện trong cùng dự án, Holland hạn chế đi thảm đỏ bên Zendaya. Nam diễn viên từng giải thích anh không muốn chiếm sự chú ý của bạn đời, biến khoảnh khắc của riêng Zendaya thành câu chuyện về cả hai.

Hiện, Tom Holland và Zendaya cùng xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day, phần phim thứ tư về Người Nhện do Holland đóng chính.

Ra rạp từ cuối tháng 7, bộ phim thu khoảng 1,16 tỷ USD trên toàn cầu sau một tuần, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến ngày 7/8. Riêng cuối tuần mở màn, phim đạt 932 triệu USD, đứng thứ hai trong danh sách những màn ra mắt toàn cầu lớn nhất lịch sử phòng vé, sau Avengers: Endgame. Trong phim, Holland tiếp tục đảm nhận vai Peter Parker, còn Zendaya trở lại với nhân vật MJ, bạn gái của Người Nhện.