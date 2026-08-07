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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump: Xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc

Minh Hạnh

TPO - Phát biểu từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông tin rằng cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc vì “Tehran không thể cầm cự lâu được nữa”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Tôi không cho rằng họ có thể cầm cự được lâu nữa”, Tổng thống Trump nói ngày 6/8, khi đề cập đến Iran.

Trước đó hồi đầu tuần, Reuters đưa tin Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho dự trữ các loại tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran.

Khi được hỏi về tình trạng kho dự trữ đạn dược, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sở hữu nguồn cung gần như vô hạn đối với một số loại vũ khí nhất định, nhưng kho dự trữ các loại khác còn hạn chế.

"Chúng tôi có những loại đạn dược rất uy lực với nguồn cung vô hạn, hoặc gần như vô hạn. Tuy nhiên, với các loại khác thì nguồn cung có phần hạn chế hơn”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết, các công ty quốc phòng Mỹ đang xây dựng thêm nhiều nhà máy sản xuất, bao gồm các cơ sở chế tạo tên lửa Patriot và Tomahawk, để nhanh chóng bổ sung nguồn cung.

Iran nói sắp hoàn thiện thỏa thuận về eo biển Hormuz

Theo Bộ Ngoại giao Iran, một thỏa thuận giữa Iran và Oman về việc mở lại hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz sắp hoàn tất.

Các báo cáo truyền thông cho biết, thỏa thuận được đề xuất sẽ thiết lập một hành lang mới qua eo biển. Theo đó, Iran dự kiến ​​sẽ nắm quyền kiểm soát lớn hơn đối với các tàu thuyền đi vào Vịnh Ba Tư, trong khi Oman sẽ giám sát lưu lượng tàu thuyền ra khỏi vịnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei - phát biểu với báo giới hôm 6/8, rằng các cuộc đàm phán đã "gần hoàn tất”. Theo đó, Iran và Oman đã thống nhất về các tuyến đường, và đang ở giai đoạn cuối của việc soạn thảo tuyên bố chung, với điều kiện "một số bên thứ ba không cản trở quá trình này”.

Các quan chức tại Tehran khẳng định, quyết định mở lại eo biển phụ thuộc vào việc Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran cũng như các hành động quân sự khác nhắm vào nước này.

Cùng ngày, theo thông tin từ hãng thông tấn Fars, một ủy ban quốc hội Iran đang xem xét dự thảo luật sơ bộ nhằm cấm các tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia "thù địch" khác đi qua eo biển Hormuz.

Dự thảo luật này quy định mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa trên tàu đối với các trường hợp vi phạm những hạn chế được đề xuất.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #chiến sự Trung Đông

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