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Lào Cai:

Đường ven sông Hồng bị sạt do mưa lớn

Văn Đức

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã bị sạt lở khoảng 30m xuống sông Hồng.

Theo thông tin từ Công an xã Bảo Hà, khoảng 23h, ngày 6/8, tuyến đường tỉnh lộ 161 đoạn qua thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Toàn bộ đoạn đường dài khoảng 30m đã bị sạt lở xuống ta luy âm phía bờ sông Hồng.

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Hiện trường vụ sạt lở ghi nhận đêm 6/8 đến 7h sáng 7/8. (Ảnh CAX Bảo Hà).

Điểm sạt lở kéo dài khiến các phương tiện từ xã Lâm Giang đi Bảo Hà chỉ tạm thời di chuyển qua bằng xe máy, các phương tiện khác không thể lưu thông.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức ứng trực xuyên đêm, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn, phân luồng giao thông và thường xuyên nhắc nhở người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

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Lực lượng công an ứng trực đảm bảo an toàn giao thông khi đi qua khu vực trên. (Ảnh CAX Bảo Hà).

Công an xã Bảo Hà cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực trên cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ, quan sát kỹ và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn.

Văn Đức
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