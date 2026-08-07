Bắt nữ đối tượng trộm lư hương tại đền thờ liệt sĩ Yên Tử

TPO - Một phụ nữ từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị phát hiện khi đang chở chiếc lư hương bằng đồng nặng khoảng 25 kg vừa lấy tại đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5, phường Yên Tử.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1965, trú khu Bạch Đằng, phường Yên Tử, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa và tang vật trộm cắp.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 2/8, tổ công tác Công an phường Yên Tử tuần tra, phòng chống trộm cắp, cướp giật trên tuyến Quốc lộ 10 và đường Yên Tử kéo dài.

Khi đến đường liên khu dưới chân đền Vệ Quốc, thuộc khu Năm Mẫu, tổ công tác phát hiện một phụ nữ điều khiển xe, chở theo bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng công an, người này định quay xe bỏ chạy nhưng bị ngăn chặn.

Qua kiểm tra, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Hoa. Bên trong bao tải, lực lượng chức năng phát hiện một lư hương, còn gọi là đỉnh thờ, bằng kim loại đồng, nặng khoảng 25kg.

Do Hoa không giải trình được nguồn gốc chiếc lư hương, tổ công tác đưa người này cùng tang vật về trụ sở Công an phường Yên Tử để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Hoa khai đã lấy trộm chiếc lư hương tại ban thờ của đền Vệ Quốc, nơi thờ các Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 5, vào buổi trưa cùng ngày. Khi đang chở tài sản về nhà cất giấu, Hoa bị lực lượng tuần tra phát hiện.

Người này còn khai nhận ngày 28/7 đã đột nhập khu vực ban thờ của miếu Cổ Linh, thuộc phường Uông Bí, lấy trộm một chân nến và một đèn thờ bằng kim loại đồng.

Tổng giá trị số tài sản Hoa lấy trộm trong hai vụ việc được xác định gần 10 triệu đồng. Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Hoa đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.