Ukraine tập kích Crimea, phá hủy hệ thống phòng không 15 triệu USD của Nga

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tuyên bố, đơn vị đặc nhiệm Nhóm 13 của nước này đã phá hủy một hệ thống tên lửa đất-đối-không kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga, cùng một chiếc cần cẩu quân sự, tại bán đảo Crimea.

Theo DIU, chiến dịch này sử dụng xuồng không người lái Magura, phối hợp với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

DIU ước tính, giá trị của hệ thống Pantsir-S1 bị phá hủy vào khoảng 15 triệu USD.

(Nguồn: Pravda)

Cơ quan này cho biết thêm, các thành viên của Nhóm 13 trước đó đã phá hủy một xe chỉ huy tích hợp radar Podlyot và một hệ thống phát đáp radar Parol-4 tại Crimea.

Trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/8, lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở lưu trữ kiêm bãi phóng máy bay không người lái tấn công tại khu vực Hvardiiske (Crimea), cũng như hai trạm tiếp sóng mặt đất dùng để điều khiển máy bay không người lái Shahed tại Olenivka (Crimea) và Zaliznyi Port (tỉnh Kherson).

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các trạm tiếp sóng mặt đất đóng vai trò duy trì kết nối và truyền dữ liệu giữa người điều khiển và máy bay không người lái tấn công, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả của chúng.