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Thế giới

Lý do tên lửa đạn đạo Nga liên tục xuyên thủng lưới phòng không Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tốc độ cao, thời gian cảnh báo ngắn và sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot đang khiến tên lửa đạn đạo trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với các thành phố của Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã gây sức ép đáng kể lên Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu, trung tâm hậu cần và các cơ sở hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, Moscow vẫn duy trì lợi thế ở một lĩnh vực khác khi khai thác điểm yếu lớn nhất của Kiev: Sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn phòng không.

Nhờ đó, Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tốc độ cao nhằm vào nhiều đô thị của Ukraine, kết hợp với tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Chỉ trong một đêm đầu tuần này, hơn 20 tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm đã được các lực lượng Nga phóng vào thủ đô Kiev. Theo phía Ukraine, toàn bộ số tên lửa này đều vượt qua hệ thống phòng không, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Các đợt không kích của Nga hiện được tổ chức theo nhiều lớp. Trong cuộc tấn công vào Kiev và Lviv đêm 30/6, Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 4 tên lửa chống hạm, 9 tên lửa đạn đạo, 61 tên lửa hành trình cùng gần 300 máy bay không người lái tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine.

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Giới lãnh đạo Ukraine cho rằng tên lửa đạn đạo mới là mối đe dọa nghiêm trọng nhất, trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực bổ sung tên lửa đánh chặn Patriot - một trong số ít hệ thống có khả năng đối phó hiệu quả với loại vũ khí này.

Vì sao tên lửa đạn đạo khó đánh chặn?

Khác với tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo được động cơ tên lửa đẩy lên quỹ đạo rất cao trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ cực lớn.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga có thể đạt tốc độ khoảng Mach 6-7, mang đầu đạn nặng tới 700 kg. Với tốc độ này, thời gian từ lúc phát hiện đến khi tên lửa tiếp cận mục tiêu chỉ còn tính bằng vài chục giây.

Trong nhiều cuộc tập kích gần đây nhằm vào Kiev, còi báo động gần như vang lên cùng thời điểm các vụ nổ xảy ra, khiến lực lượng phòng không có rất ít thời gian phản ứng.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tên lửa đạn đạo với máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình, vốn bay chậm hơn và thường cho phép hệ thống phòng không có nhiều thời gian xử lý.

Ngoài Iskander, Nga cũng từng sử dụng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik trong một số cuộc tấn công. Tuy nhiên, Iskander vẫn được xem là vũ khí đạn đạo chủ lực trong các chiến dịch của Moscow.

Các quan chức Ukraine cũng cáo buộc Nga đã cải tiến một số tên lửa phòng không S-400 để sử dụng như tên lửa tấn công mặt đất, mở rộng thêm kho vũ khí đạn đạo nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Quỳnh Như
CNN
#tên lửa đạn đạo #Ukraine #Nga #phòng không #Iskander #tấn công #Patriot

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