Giả danh lương y để bán thuốc sinh lý nam, thu lợi bất chính 120 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng vừa bóc gỡ ổ nhóm sản xuất, buôn bán thảo mộc sinh lý nam giả danh lương y Triệu Sỹ Điền. Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng đã tiêu thụ hơn 40.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 120 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hồng Huệ (SN 1998, trú xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ) cùng 11 đối tượng khác về tội "Lừa dối khách hàng", Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

Đối tượng Phùng Hồng Huệ bị khởi tố do quảng cáo, bán hàng thuốc điều trị yếu sinh lý nam giới. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Trước đó, cuối tháng 7/2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Hoàng Văn Tuyển (SN 1990, trú CL02/30 khu đất dịch vụ La Dương - La Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội) và Triệu Văn Truyền (SN 1979, trú thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, Hoàng Văn Tuyển với vai trò là đối tượng cầm đầu, tổ chức, điều hành đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ các sản phẩm thảo mộc hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam dưới giả danh lương y Triệu Sỹ Điền. Triệu Văn Truyền trực tiếp sản xuất các sản phẩm còn Phùng Hồng Huệ quản lý hoạt động tư vấn bán hàng. Các bị can còn lại đảm nhận việc quảng cáo, giả danh lương y hoặc nhân viên cơ sở để tư vấn, chốt đơn theo kịch bản nhằm lừa dối khách hàng.

Từ năm 2023, các đối tượng đã sử dụng trái phép tên tuổi, hình ảnh và bài thuốc gia truyền của lương y Triệu Sỹ Điền để quảng bá, bán trực tuyến các sản phẩm hỗ trợ điều trị sinh lý nam trên mạng xã hội Facebook. Đường dây này đã tiêu thụ hơn 40.000 đơn hàng, thu về hơn 120 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 900 đến 1.000 đơn hàng.

Số thuốc thảo dược điều trị yếu sinh lý nam giới được gắn mác quảng cáo của lương y Triệu Sỹ Điền.

Khám xét, điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.