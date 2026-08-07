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Pháp luật

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Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Dương bị bắt vì cáo buộc cho thuê tài sản đã phát mãi

Linh Khanh

TPO - Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.L.H (50 tuổi, trú TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư quản lý Khách sạn Đông Dương, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016, Công ty Cổ phần đầu tư quản lý Khách sạn Đông Dương vay 22,1 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh Hùng Vương (TP.HCM), thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 15 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP. Đà Nẵng.

Đến tháng 8/2023, khoản vay chuyển thành nợ xấu. Doanh nghiệp sau đó bàn giao tài sản thế chấp để ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Bất động sản này được bán đấu giá thành công và không còn thuộc quyền sở hữu của Công ty Đông Dương.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngày 12/12/2025, dù tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, N.L.H vẫn đưa ra thông tin sai về tình trạng pháp lý của nhà đất để ký hợp đồng cho bà N.T.H thuê.

Tin tưởng những thông tin này, bà N.T.H đã giao cho N.L.H tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Số tiền trên được cơ quan điều tra xác định đã bị chiếm đoạt.

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Đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAĐN)

Ngày 29/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với N.L.H. Đến ngày 5/8, lệnh bắt được thi hành sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Theo cơ quan Công an, người dân khi thuê, mua bán, chuyển nhượng hoặc đầu tư vào bất động sản cần kiểm tra kỹ quyền sở hữu và tình trạng pháp lý của tài sản, đặc biệt đối với các tài sản từng được thế chấp, xử lý nợ hoặc bán đấu giá.

Linh Khanh
#Công an Đà Nẵng #Tài sản cho thuê #Vay thế chấp #Lừa đảo

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