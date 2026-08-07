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Pháp luật

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Khởi tố cha dượng đánh bé 3 tuổi bầm tím mặt mũi

Tiền Lê

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) vì đánh con riêng của vợ tím bầm mặt mũi, tổn thương với tỷ lệ 5%.

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

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Đối tượng Nguyễn Hữu Nam.

Theo thông tin ban đầu, Nam đăng ký kết hôn với chị N.T.M.T. (SN 2006, trú thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn). Chiều 26/7, trong lúc chị T. đi làm, Nam ngồi nhậu ở nhà. Lúc này, con riêng của chị T. là cháu N.H.M.K. (SN 2023) khóc đòi mẹ. Dỗ dành không được, Nam đã dùng tay tát nhiều cái vào vùng mặt và bóp vào vùng cổ của cháu K.

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Vết thương do Nam gây ra với con riêng của vợ.

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị T. về nhà phát hiện sự việc nên đã trình báo lực lượng công an.

Cháu K. sau đó được đưa đi chữa trị ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với nhiều vết thương vùng mặt, cổ. Qua giám định thương tích, nạn nhân bị tổn thương với tỷ lệ 5%.

Tiền Lê
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