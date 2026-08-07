Đề nghị truy tố hai chú cháu hiếp dâm người phụ nữ khuyết tật ở Thái Nguyên

TPO - Thấy chị M ở nhà một mình, hai chú cháu Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm đã hiếp dâm nạn nhân. Cơ quan điều tra cho biết, cả 3 người đều là họ hàng gần, riêng M bị khuyết tật về trí tuệ.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với bị can Bế Văn Bằng (SN 1983) và Bế Đình Liêm (SN 1966) cùng trú tại xã Cường Lợi (tỉnh Thái Nguyên) về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm là chú cháu ruột. Khoảng 14 giờ ngày 23/3/2026, sau khi cùng uống rượu, cả hai nảy sinh ý định và thống nhất đến nhà chị B.T.M (SN 1996, trú cùng xã) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Chị M là người khuyết tật nặng về trí tuệ, hằng tháng được hưởng trợ cấp xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc chị M ở nhà một mình, không có người giám sát, hai bị can đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân.

Bị can Bế Đình Liêm trong vụ án hiếp dâm

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết cả hai bị can và nạn nhân có quan hệ họ hàng gần.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự và nhân phẩm của người khác mà còn thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần được xử lý nghiêm minh.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các gia đình có người thân bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc mắc bệnh tâm thần cần tăng cường quan tâm, giám sát, không để người bệnh ở một mình trong thời gian dài; đồng thời nâng cao cảnh giác, kể cả đối với người quen hoặc người thân, nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.