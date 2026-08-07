Lý do khiến vụ án 'giết người' sau 19 năm mới đưa ra xét xử

TPO - Vụ án giết người kéo dài gần 19 năm do bị cáo phải chữa bệnh bắt buộc, đến nay mới xét xử sơ thẩm.

Ngày 6/8, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Triết (51 tuổi, ngụ TPHCM) 10 năm tù về tội “Giết người”. Vụ án được đưa ra xét xử sau gần 19 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc. Nguyên nhân do bị cáo mắc bệnh và phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc trong thời gian dài.

Bị cáo Phạm Minh Triết tại phiên tòa ngày 6/8.

HĐXX nhận định hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công người khác của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe của công dân.

Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét việc bị cáo từng được chữa bệnh bắt buộc trong thời gian dài cùng các tình tiết liên quan trước khi quyết định tuyên phạt mức án đối với bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Triết và ông Nguyễn Hoàng T. là hàng xóm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khuya 30/12/2007, tại khu vực giao lộ Trần Não - đường 19 (quận 2 cũ), TPHCM, Triết dùng dao chém nhiều nhát vào người ông T., gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 50%.

Năm 2008, Công an TPHCM khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đối với Triết. Đến năm 2009, Triết bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án, cơ quan chức năng xác định Triết mắc bệnh lý về tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Việc điều trị kéo dài khiến quá trình tố tụng bị gián đoạn suốt gần hai thập kỷ.

Đến năm 2024, cơ quan chức năng xác định tình trạng sức khỏe tâm thần của bị cáo đã ổn định, không cần tiếp tục điều trị bắt buộc. Sau khi có kết luận bị cáo đã hồi phục, đủ năng lực tham gia tố tụng, vụ án mới được phục hồi để đưa ra xét xử.