Thợ làm tóc dùng giấy tờ giả 'qua mặt' 4 ngân hàng

TPO - Làm giả hồ sơ vay vốn để qua mặt 4 ngân hàng, thợ làm tóc Vương Thắng Huy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 514 triệu đồng và phải trả giá bằng những mức án nghiêm khắc.

Ngày 6/8, sau quá trình xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vương Thắng Huy (SN 1982, ngụ TPHCM, thợ làm tóc) 16 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Tấn Lộc (SN 1993, ngụ Vĩnh Long) bị tuyên 14 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Bị cáo Huỳnh Duy Khánh (SN 1988, ngụ TPHCM) lĩnh 5 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước, quyền sở hữu tài sản của các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Dù các bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng do tính chất phạm tội của các bị cáo nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Lộc là nhân viên tư vấn vay vốn của một ngân hàng. Biết Vương Thắng Huy đang có nợ xấu, không đủ điều kiện vay vốn, Lộc đã bàn bạc với Huy sử dụng giấy tờ giả mang thông tin của người khác để lập hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng.

Để thực hiện kế hoạch, Lộc thuê Huỳnh Duy Khánh làm giả nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thông báo số định danh cá nhân... Sau khi nhận các tài liệu chưa hoàn chỉnh, Lộc tự điền bổ sung thông tin, ký giả chữ ký của người có thẩm quyền rồi giao cho Huy sử dụng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến tháng 9/2022, Huy lần lượt lập hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, chiếm đoạt tổng cộng hơn 514 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Huỳnh Duy Khánh đã làm giả 18 tài liệu cùng nhiều con dấu của cơ quan, tổ chức để phục vụ hành vi phạm tội. Kết luận giám định cũng xác định nhiều con dấu và chữ ký trên các bộ hồ sơ vay vốn đều là giả.