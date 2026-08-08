Ngoài rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình đang bị điều tra về 3 tội danh

TPO - Ngoài hành vi rửa tiền hơn 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình còn bị điều tra thêm 3 tội danh. Cảnh sát đã phong tỏa 18 sổ đỏ, thu giữ hàng trăm lượng vàng, tiền USD, với tổng giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng.

Thu nhiều vàng, sổ đỏ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 188 bị can phạm tội trong đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Trong đó, bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1980, Shark Bình) bị truy tố tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Shark Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng, từ 15/6/2020 - 23/9/2022, cơ quan truy tố xác định có 323 bị hại chuyển tiền vào tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.

Do đó, đây cũng là số tiền Shark Bình bị cáo buộc “rửa” cho nhóm Phó Đức Nam.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Shark Bình đang bị là bị can trong một vụ án khác, bị điều tra về 3 tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế”. Các hành vi xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (trụ sở tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Hà Nội). Bị khởi tố cùng ông còn 9 bị can đều là cán bộ, nhân viên cấp dưới.

Shark Bình và nhóm đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan tố tụng xác định khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng các đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số - coin như Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Lê Văn Lương, Mai Thái Hà, Lê Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu, Vũ Ngọc Sinh, thống nhất góp tiền phát triển dự án tiền số Antex.

Dự án nhằm kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư Antex để phát triển ví VNDT (một dạng tiền mã hóa) với mục đích thanh toán trên nền tảng blockchain, lấy Cổng Ngân lượng làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT.

Theo cơ quan tố tụng, để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, ký hợp đồng và phát triển dự án, Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty CP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam, với 5 tỷ đồng góp vốn ban đầu của các nhà đầu tư được nạp vào duy trì hoạt động.

Quá trình phát triển dự án, các bị can họp bàn, thông qua “Bản cáo bạch” để công bố chính sách phát triển với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.

Tài liệu điều tra xác định, từ cuối 2021, Shark Bình sử dụng uy tín, tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”. Ông cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, cũng như củng cố niềm tin nhà đầu tư tránh tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị), để rút vốn khỏi dự án.

Tuy nhiên, dự án sau đó triển khai không đúng lộ trình, Shark Bình và các cổ đông công ty Nexttech thống nhất rút tiền từ ví tổng của Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân, rồi bán quy đổi ra VNĐ chia nhau.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Shark Bình và cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số lượng đặc biệt lớn.

Công an đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng, với tổng trị giá hơn 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô và nhiều tiền USD).

Mở rộng điều tra phát hiện trốn thuế, vi phạm kế toán

Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra hành vi lừa đảo của Shark Bình và đồng phạm, Công an phát hiện thêm hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, từ cuối 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật; giao các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Shark Bình dùng uy tín của mình để quảng bá, kêu gọi đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Đối với tội “trốn thuế”, cơ quan tiến hành tố tụng cho hay, năm 2024, Công ty CP công nghệ Vi Mo do ông Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật. Công ty này 3 cổ đông là ông Nguyễn Hữu Tuất, ông Nguyễn Hòa Bình và Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay (thuộc hệ sinh thái của Shark Bình).

Công ty CP công nghệ Vi Mo hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí). Do doanh thu của Vi Mo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo ông Đỗ Công Diễn và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng các tháng 2, 3, 4/2024, tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.

Hiện ông Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn, đã bị khởi tố bổ sung, bắt tạm giam để điều tra cùng Shark Bình.