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Thế giới

Nga nói sự cố máy bay không người lái ở sân bay Đức là ‘dàn dựng’

Bình Giang

TPO - Đại sứ quán Nga tại Berlin bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ nghi tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại trung tâm vận tải hàng không lớn của Đức, gọi đây là “hành động khiêu khích được dàn dựng”.

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Kỹ thuật viên pháp y làm việc với robot xử lý bom tại sân bay Leipzig. (Ảnh: AP)

“Đại sứ quán bày tỏ quan ngại trước làn sóng cuồng loạn chống Nga mới tại Đức”, tuyên bố được đăng bằng tiếng Đức và tiếng Nga trên trang web của Đại sứ quán Nga cho biết.

Trong tuần này, các công tố viên liên bang Đức mở cuộc điều tra về vụ việc mà họ coi là cuộc tấn công nghiêm trọng, có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trong nước và an ninh đối ngoại.

Nhân viên sân bay phát hiện chiếc UAV vào tối 5/8 tại sân bay Leipzig/Halle - trung tâm vận chuyển hàng hóa dân sự quan trọng và cũng là đầu mối hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở miền Đông Đức.

Sân bay này còn là nơi đặt căn cứ của một số máy bay vận tải khổng lồ An-124, do hãng hàng không Antonov của Ukraine vận hành.

Theo các công tố viên, chiếc UAV được gắn chất nổ và bộ kích nổ.

Một nghị sĩ cho biết, tài xế xe buýt tại sân bay khi phát hiện chiếc máy bay không người lái ở tầm cao thấp đã đạp vào nó, khiến vật thể rơi xuống khu vực gần đó. Cảnh sát Đức triển khai robot gỡ bom để vô hiệu hóa và phá hủy thiết bị nổ.

Ngoài ra, một máy bay chở hàng khi bay vòng do đường băng gần sân bay đóng cửa đã va chạm với vật thể mà các công tố viên cho rằng có thể là chiếc UAV khác. Máy bay do tập đoàn logistics DHL vận hành chỉ bị hư hại nhẹ, sau đó được chuyển hướng đến Hanover ở miền bắc nước Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cảnh báo vụ việc tại sân bay Leipzig đánh dấu “mức độ nguy hiểm mới” đối với đất nước, đồng thời cho biết giới chức đang xem xét liệu vụ tấn công đe dọa này có liên quan đến nước ngoài hay không.

Trong phát biểu công khai, Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt nói rằng vụ việc dường như không phải do đối tượng nghiệp dư gây ra, và các thanh tra đang coi đó là một phần của “kịch bản đe dọa chuyên nghiệp”.

Chính phủ Đức và các quan chức nước này chưa công khai cáo buộc bất kỳ quốc gia nước ngoài nào đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đã hướng nghi vấn về phía Nga, liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

“Rõ ràng, hành động khiêu khích được dàn dựng một cách vội vàng này chỉ phục vụ lợi ích của Kiev và phe quân phiệt trong giới chính trị châu Âu”, Đại sứ quán Nga tuyên bố.

Trước đây, các quan chức Đức nhiều lần cáo buộc Mátxcơva thực hiện các cuộc tấn công hỗn hợp - chưa đến mức được coi là hành vi chiến tranh.

Bình Giang
Theo Guardian, Reuters
#Máy bay không người lái #Drone #Sân bay Đức #Nga #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

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