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Thế giới

Thái Lan siết kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng kinh hoàng

Minh Hạnh

TPO - Chỉ vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng ở một trường học ngoại ô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cam kết sẽ ban hành luật mới về kiểm soát súng đạn tại quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng khá cao này.

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Một sĩ quan cảnh sát Thái Lan đi lại trong khuôn viên trường Debsirin Nonthaburi sau vụ nổ súng sáng 7/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Anutin, người từng thắt chặt luật kiểm soát súng đạn khi còn là Bộ trưởng Nội vụ, cho biết sẽ đề xuất luật hạn chế việc người dân mang theo súng.

"Luật mới sẽ chỉ cho phép các quan chức chính phủ đang thi hành công vụ được mang theo súng”, ông Anutin phát biểu trước báo giới ngày 7/8, song không đưa ra chi tiết cụ thể về dự luật, bao gồm cả việc liệu dự luật có thắt chặt các quy định về điều kiện sở hữu súng hay không.

Theo quy định của Thái Lan, có các loại giấy phép riêng biệt cho việc sở hữu và mang theo súng.

Trong vụ việc xảy ra ngày 7/8, một thiếu niên Thái Lan đã bắn tử vong ông bà trước khi sát hại các giáo viên, bạn học rồi tự sát.

Theo ước tính năm 2017 của tổ chức Small Arms Survey, Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng do dân thường sở hữu, tương đương với tỷ lệ khoảng 15 khẩu súng trên mỗi 100 cư dân.

Trong số đó, có hơn 6 triệu khẩu súng đã được đăng ký, cùng 4 triệu khẩu súng khác chưa được đăng ký.

Sau vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở Bangkok vào tháng 10/2023, ông Anutin - khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ - đã chỉ đạo một loạt biện pháp kiểm soát súng đạn, bao gồm lệnh tạm dừng cấp giấy phép mới, hạn chế nhập khẩu và cấm người dưới 20 tuổi vào các trường bắn.

Các biện pháp dài hạn được đề xuất bao gồm yêu cầu có giấy chứng nhận y tế đánh giá sức khỏe tâm thần và tình trạng tâm lý của người sở hữu súng, cũng như quy định thời hạn hiệu lực cụ thể cho một số loại giấy phép sử dụng súng.

Bà Piyaporn Tunneekul, phó giáo sư tại Đại học Nakhon Pathom Rajabhat, cho biết quy định cấp phép hiện hành của Thái Lan vẫn thiếu bước sàng lọc sức khỏe tâm thần đối với người nộp đơn xin sở hữu súng, cho phép người từ 20 tuổi trở lên sở hữu vũ khí và không yêu cầu đánh giá lại định kỳ đối với người được cấp phép.

"Chúng ta chỉ xem xét các yếu tố như: Bạn có nhiều tài sản không? Bạn có lý do chính đáng để bảo vệ tài sản không? Bạn có muốn sở hữu súng để tự vệ không? Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, giới chức lại cho rằng đó không phải là những lý do thỏa đáng”, bà chia sẻ với Reuters.

"Chúng ta cần sự can thiệp, cần một quy trình giống như ở các nước khác. Ở nước ngoài, họ có các tiêu chí cờ đỏ (red flag)”, bà Piyaporn nói, đề cập đến các quy định pháp lý cho phép thu hồi súng từ những người bị đánh giá là có nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác.

Minh Hạnh
Reuters
#Thái Lan #xả súng Thái Lan #kiểm soát súng đạn #sở hữu súng #xả súng trường học Thái Lan

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