Lời thú nhận về mục đích phía sau những phiên livestream của Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Vua Quạt

TPO - Tại Cơ quan Công an, Khánh Sky thừa nhận càng chửi bới trên mạng xã hội càng có nhiều người xem, trong khi Hồ Văn Khoa khai livestream để tăng tương tác, bán hàng. Vua Quạt cũng thừa nhận đưa thông tin cá nhân chưa được kiểm chứng lên mạng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt).

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Hợi về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trần Đình Tiệp bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Cơ quan Công an, Khánh Sky khai nhận không bỏ qua cơ hội nhiều view, càng chửi bới càng thấy đông người xem, nhiều view nên càng chửi nhiều. Còn Hồ Văn Khoa cho biết, mục đích livestream tương tác để câu view, câu like bán hàng, không nghĩ phát ngôn lại đi xa như vậy.

Khánh Sky và Hồ Văn Khoa tại Cơ quan Công an.

Vua Quạt thừa nhận thu thập thông tin cá nhân chưa được kiểm chứng, nói bỗ bã, nói chuyện vui, nhưng không ngờ xảy ra hậu quả lớn. Bị can này cũng cho rằng, vụ việc xuất phát từ việc bị kích động.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Hợi nhiều lần đăng tải các video có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Trần Đình Tiệp và vợ.

Ngược lại, Trần Đình Tiệp cũng sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, đưa ra nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của Nguyễn Văn Hợi và một số cá nhân khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trần Đình Tiệp tại Cơ quan Công an.

Theo Cơ quan Công an, vụ án cũng là lời cảnh báo đối với những người sử dụng mạng xã hội thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Không gian mạng không phải là "vùng miễn trừ" của pháp luật.

Mọi hành vi lợi dụng nền tảng số để gây rối trật tự công cộng, phát tán thông tin sai sự thật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.