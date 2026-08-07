Thủ tướng Úc mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc từ ngày 9-12/8.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch nước vào tháng 4 năm nay.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ và hội đàm tại Canberra vào ngày 11/8, để trao đổi về các cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

“Tôi mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và trao đổi về cách tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam – Úc được xây dựng trên nền tảng niềm tin chiến lược sâu sắc với các lợi ích chung và khát vọng chung về tương lai của khu vực”, Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Nhà lãnh đạo Úc khẳng định, hai quốc gia có sự kết nối văn hóa sâu sắc, và hiện có khoảng 350.000 người Úc gốc Việt tại Úc.

Việt Nam và Úc là những đối tác gần gũi trong khu vực, nhất là từ khi hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, từ đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Hợp tác quốc phòng phát triển tích cực. Úc hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, quân y và là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển 7 bệnh viện dã chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan.