Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Úc mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thu Loan

TPO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc từ ngày 9-12/8.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc kể từ khi giữ cương vị Chủ tịch nước vào tháng 4 năm nay.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ và hội đàm tại Canberra vào ngày 11/8, để trao đổi về các cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

“Tôi mong đợi được tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc và trao đổi về cách tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Quan hệ Việt Nam – Úc được xây dựng trên nền tảng niềm tin chiến lược sâu sắc với các lợi ích chung và khát vọng chung về tương lai của khu vực”, Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Nhà lãnh đạo Úc khẳng định, hai quốc gia có sự kết nối văn hóa sâu sắc, và hiện có khoảng 350.000 người Úc gốc Việt tại Úc.

Việt Nam và Úc là những đối tác gần gũi trong khu vực, nhất là từ khi hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, từ đó mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng và an ninh, hợp tác kinh tế, giáo dục, năng lượng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.

Hợp tác quốc phòng phát triển tích cực. Úc hỗ trợ đào tạo tiếng Anh, quân y và là nước duy nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển 7 bệnh viện dã chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan.

Thu Loan
#Thủ tướng Úc #Thủ tướng Anbany Althonese #Quan hệ Việt - Úc #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe