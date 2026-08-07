Yêu cầu kiểm tra, xác minh phản ánh villa, homestay mọc trong rừng phòng hộ Sóc Sơn

TPO - Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Theo Công văn của Thành ủy Hà Nội, vừa qua báo Thanh Niên có bài về “hình ảnh villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ” phản ánh, khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm, bất chấp việc nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để đất rừng bị “xẻ thịt”.

Đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành những khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.

Về việc này, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có); sớm có văn bản phản hồi cơ quan báo chí.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Đảng ủy Công an TP lãnh đạo Công an TP Hà Nội nắm tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có).

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao theo dõi, nắm bắt thông tin kiểm tra, xác minh; phối hợp với Đảng ủy UBND TP giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xử lý kỷ luật nghiêm nếu có vi phạm.

Các đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả trước ngày 20/8/2026.

Cũng trong ngày 7/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Kim Anh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về thông tin “Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: 1.001 cách chèo kéo ‘xẻ thịt’ lá phổi xanh”, trong đó nhấn mạnh đến việc kiểm tra, làm rõ các vi phạm mới; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo UBND TP trước ngày 15/8.