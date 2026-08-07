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Xã hội

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Bảo mẫu thừa nhận dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân hai bé

Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, giáo viên trường mầm non L.X thừa nhận dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân hai trẻ nhỏ.

Ngày 7/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao (TPHCM), cho biết: Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc xảy ra tại trường mầm non L.X, địa phương đã chỉ đạo Công an phường và Phòng Văn hóa - Xã hội tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu khoảng 20h ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường phát hiện đoạn video dài khoảng 34 giây đăng tải trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh một phụ nữ dùng dây thun bắn nhiều lần vào lòng bàn chân của hai trẻ nhỏ.

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Trường mầm non L.X nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại Trường mầm non L.X (phường Thuận Giao, TPHCM). Đây là cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip được xác định là bà T.T.T. (SN 1971), giáo viên của trường.

Hai trẻ trong clip là cháu T. và cháu M cùng sinh năm 2024.

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Bảo mẫu đánh, búng dây thun khiến trẻ khóc thét tại trường mầm non. Ảnh cắt từ video

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận trong quá trình trông giữ trẻ đã sử dụng dây thun bắn vào lòng bàn chân các cháu, song không nhớ rõ thời điểm cụ thể xảy ra vụ việc.

Theo UBND phường Thuận Giao, qua làm việc với phụ huynh, hiện sức khỏe của cả hai trẻ đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Trường mầm non L.X thông báo tạm ngưng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một bảo mẫu bị phản ánh có hành vi bạo hành trẻ.

Theo thông báo gửi đến phụ huynh, việc tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng đối với vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Nguyễn Tiến
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