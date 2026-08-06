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Bảo mẫu đánh mắng, bắn dây chun vào trẻ mầm non gây phẫn nộ

Nguyễn Tiến

TPO - Đoạn clip ghi cảnh một bảo mẫu đánh, ép ăn và dùng dây thun bắn vào chân trẻ tại cơ sở mầm non ở phường Thuận Giao (TPHCM) gây phẫn nộ.

Tối 6/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao (TPHCM) thông tin địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc một bảo mẫu bị tố có hành vi bạo hành trẻ em tại một cơ sở mầm non trên địa bàn.

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Bé gái liên tục bị bảo mẫu đánh vào đầu. ﻿Ảnh: ﻿cắt từ video chia sẻ MXH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi lại cảnh một người được cho là bảo mẫu liên tục quát mắng, dùng tay đánh vào đầu, tay của các bé trong lúc các em đang khóc.

Không chỉ vậy, người này còn liên tục đút thức ăn cho một bé dù em vẫn chưa ngừng khóc. Khi bé không chịu nín, bảo mẫu bị cho là dùng sợi dây thun đeo vào chân rồi kéo căng, thả ra để dây bắn vào người bé.

Ở đoạn video khác, người này tiếp tục dùng dây thun bắn liên tục vào lòng bàn chân của hai trẻ nhỏ. Mặc cho các bé khóc lớn vì đau.

Những hình ảnh được chia sẻ đã nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước cách đối xử với trẻ và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một cơ sở mầm non trên địa bàn phường Thuận Giao, TPHCM.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung các đoạn video và trách nhiệm của những người liên quan.

Nguyễn Tiến
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