Gia đình có hai con cùng giành Huy chương Bạc AIMO quốc tế 2026

TPO - Em Vũ Cao Đỗ Quyên, lớp 3 và Vũ Cao Thiên Bảo, lớp 6 là hai anh em trong một gia đình ở phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) năm nay lần đầu tiên tham dự Chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) và cùng xuất sắc giành Huy chương Bạc.

Em Vũ Cao Đỗ Quyên, Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc cho biết, đề thi AIMO khá khó. Trong phòng thi em đã chủ động bỏ qua câu 2 khó để tập trung hoàn thành những câu chắc chắn “ăn điểm”.

Trước khi công bố kết quả, Đỗ Quyên chỉ khiêm tốn dự đoán mình có thể giành Huy chương Đồng nên em bất ngờ và hạnh phúc khi được xướng tên giành Huy chương Bạc trong lễ trao giải.

Còn anh trai của Quyên là Vũ Cao Thiên Bảo (Trường THCS Nguyễn An Ninh) cũng giành Huy chương Bạc. Nam sinh cho biết đã hoàn thành 27 trong tổng số 30 câu hỏi và hài lòng với bài làm của mình.

Thiên Bảo chia sẻ điều khiến em có chút tiếc nuối là đã bỏ qua một câu liên quan đến đếm hình và phần tiếng Anh vì không hiểu hết yêu cầu. Nhưng sự tiếc nuối đó sẽ là động lực để mùa giải sau em quyết tâm chinh phục đổi màu huy chương.

Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là sự nỗ lực bền bỉ của thí sinh và vai trò đồng hành của phụ huynh suốt nhiều tháng trước kỳ thi.

Chị Hồ Bảo Uyên, mẹ của hai thí sinh cho biết, Thiên Bảo từng chinh chiến các kỳ thi về Toán, còn em gái chưa từng tham gia kỳ thi nào. Tuy nhiên, khi thấy anh trai mang huy chương, giải thưởng về nhà và được ông bà, bố mẹ khích lệ nên mới xin năm nay đăng ký tham gia dự thi AIMO.

Lọt qua vòng sơ loại trực tuyến, hai anh em được gia đình đưa ra Hà Nội dự thi vòng chung kết quốc gia. Tại vòng thi này, em gái được Huy chương Đồng và anh trai giành Huy chương Bạc.

Theo chị Uyên, thời điểm đó, con gái thi với tinh thần "thử sức" nên không có áp lực. Còn con trai phải cùng lúc ôn thi học kỳ, tham dự kỳ thi toán, đồng thời vẫn duy trì việc học đàn piano. Lịch học dày đặc có lẽ khiến con chịu áp lực nên rất trăn trở vì không hoàn thành trọn vẹn bài thi để đạt Huy chương Vàng.

"Khi xem lại kết quả ở vòng quốc gia, gần như toàn bộ các câu khó con đều làm đúng. Nhưng vì dành quá nhiều thời gian cho phần khó nên đến cuối giờ con bị rối, dẫn đến sai hoặc bỏ sót những câu dễ", chị Uyên nói.

Sau kỳ thi, con cũng tự rút ra được chiến thuật, cần làm bài dễ trước, khó sau. Bên cạnh việc điều chỉnh phương pháp làm bài, gia đình cũng chủ động giảm lịch học, động viên để con thấy đạt thành tích nào không quan trọng bằng việc được trải nghiệm, giao lưu với bạn bè quốc tế ở sân chơi trí tuệ lớn.

Bố từng học chuyên Toán, trở thành "gia sư" của con

Chuẩn bị cho vòng thi quốc tế, hai anh em tạm gác những chuyến đi chơi trong mùa hè để tập trung ôn luyện cho kỳ thi. Tuy nhiên, gia đình không đăng ký luyện thi ở các trung tâm mà dành phần lớn thời gian tự học, tự luyện đề, làm bài tập dưới sự hướng dẫn của bố, người từng học chuyên Toán.

Là phụ huynh có con theo đuổi các sân chơi toán học nhiều năm, chị Uyên cho rằng điều quan trọng nhất không phải là cho con thi thật nhiều.

"Mình chỉ chọn một số kỳ thi thực sự chất lượng để con đầu tư. Nếu thi quá nhiều mà kết quả không như mong muốn thì các con rất dễ nản."

Em Vũ Cao Đỗ Quyên, lớp 3 và Vũ Cao Thiên Bảo, lớp 6

Bí quyết để “thi đâu thắng đó” là mỗi cuộc thi đều cần có thời gian chuẩn bị nghiêm túc thay vì tham gia dàn trải.

Với Thiên Bảo, dù đam mê và dành nhiều thời gian học Toán, gia đình vẫn cố gắng giữ sự cân bằng giữa học tập và sở thích cá nhân cho em. Mỗi ngày, Bảo vẫn dành thời gian chơi đàn, vui chơi để giữ tinh thần thoải mái. Đến giai đoạn nước rút, sát kỳ thi, em mới có thể học đến khuya.

Cũng theo phụ huynh này, trong học tập, gia đình luôn đồng hành sát sao và đặt mục tiêu, phần thưởng để các con có động lực. Ví dụ, với anh trai Thiên Bảo rất yêu thích đàn nên ông bà hứa sẽ trao thưởng một cây đàn nếu cháu đạt giải Bạc. Đó vừa là phần thưởng, vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực của con sau hành trình học tập. Còn em gái, sở thích đơn giản là chỉ cần mua một món đồ chơi nhỏ.

Không chỉ là sân chơi học thuật, AIMO còn trở thành dịp để gia đình tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Khi hai con cùng góp mặt tại Vòng Chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026, gia đình chị Hồ Bảo Uyên đã có một chuyến đi đặc biệt từ Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) ra Hà Nội. Không chỉ đưa hai con dự thi, cả đoàn gồm 9 thành viên, từ ông bà, bố mẹ đến người thân, cùng đồng hành để cổ vũ các em và kết hợp tham quan nhiều địa danh nổi tiếng ở miền Bắc.

Sau khi hoàn thành bài thi tại Hà Nội, gia đình đã có hành trình đến Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó quay lại Hà Nội dự lễ trao giải rồi lên Sa Pa thăm quan vài ngày trước khi trở về.

Với gia đình chị Uyên, những chuyến đi như vậy không chỉ là phần thưởng dành cho các con sau những tháng ngày học tập căng thẳng mà còn là cách để cả nhà gắn kết với nhau nhiều hơn.