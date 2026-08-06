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Chiều nay, giao lưu Chinh phục đỉnh cao AIMO quốc tế 2026

Hà Linh

TPO - Chiều nay 6/8, Báo Tiền Phong, Ban Tổ chức Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 tổ chức talkshow giao lưu với các thí sinh và thành viên Ban Tổ chức, chia sẻ về hành trình tổ chức kỳ thi cũng như chinh phục đỉnh cao AIMO.

Tham gia chương trình giao lưu có:

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi AIMO tại Việt Nam.

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TS Đặng Minh Tuấn, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn AIMO.
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Em Lê Quang Vinh, Trường THCS Trưng Vương, Á Quân 1 AIMO quốc tế.
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Em Chung Minh Tiến, lớp 6, Trường THCS Archimedes Academy - Hà Nội, Á quân 2 AIMO.

Đấu trường Toán học Châu Á tại Việt Nam khởi động từ tháng 9/2025, cuộc thi AIMO đã thu hút gần 12.000 thí sinh trên toàn quốc dự thi qua các vòng loại. Sau đó, Ban Tổ chức đã lựa chọn 1.300 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết quốc gia. Gần 300 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung kết quốc tế diễn ra từ ngày 2 -4/8 vừa qua tại Hà Nội.

Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên, Việt Nam đăng cai tổ chức Vòng chung kết Quốc tế AIMO. Sự kiện quy tụ 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các sân chơi học thuật quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, tranh tài và hội nhập với bạn bè thế giới.

Tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á 2026, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được hơn 205 huy chương, giải thưởng gồm: 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 huy chương Vàng, 83 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Có thể nói, đây là năm học sinh Việt Nam giành chiến thắng giòn giã nhất, số lượng huy chương, giải thưởng cao hơn 9 lần so với năm 2025, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ Châu Á.

AIMO là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi năm, có trên 150 nghìn học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế.

Tại Việt Nam, Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

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Hà Linh
#AIMO quốc tế 2026 #giao lưu #AIMO #Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 #đỉnh cao AIMO

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