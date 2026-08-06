Điều gì tạo nên một trường đào tạo khối ngành sức khỏe chất lượng?

Mỗi mùa tuyển sinh, điểm chuẩn khối ngành Sức khỏe luôn là tâm điểm được thí sinh và phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, điểm đầu vào chỉ là một phần của hành trình. Điều thực sự tạo nên giá trị của một trường đại học là chất lượng đào tạo và năng lực nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp.

Điểm chuẩn cao phản ánh sức hút, không phải thước đo duy nhất

Khối ngành Sức khỏe nhiều năm qua luôn thuộc nhóm có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Các ngành như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt có tỷ lệ cạnh tranh rất lớn; Dược học và Điều dưỡng cũng thu hút đông đảo thí sinh bởi nhu cầu nhân lực ổn định và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Một tiết thực hành của sinh viên ngành Điều dưỡng Đại học Đại Nam.

Theo PGS.TS, TTND Hoàng Đức Hạnh - Trưởng khoa Y, Trường Đại học Đại Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với khối ngành Sức khỏe đã khẳng định những thí sinh đạt từ 22 điểm với ngành Y khoa, 20 điểm với ngành Dược học và 18 điểm với ngành Điều dưỡng hoàn toàn có đủ điều kiện để theo học nếu có tố chất, sự kiên trì và được đào tạo trong một môi trường phù hợp.

Ông cho rằng điểm chuẩn phản ánh mức độ cạnh tranh của một ngành học, nhưng không phải yếu tố quyết định một người có trở thành thầy thuốc giỏi hay không.

Theo ông, ngoài năng lực học tập, người học khối ngành Sức khỏe cần có tư duy khoa học, sự cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khả năng chịu áp lực nghề nghiệp. Những phẩm chất ấy được hình thành trong suốt quá trình đào tạo và rèn luyện.

Chất lượng đào tạo mới quyết định giá trị của người thầy thuốc

Nếu điểm số chỉ là điều kiện để bước qua cánh cổng đại học thì chất lượng đào tạo mới là yếu tố quyết định năng lực nghề nghiệp của người học.

Đó cũng là định hướng mà Trường Đại học Đại Nam theo đuổi khi xác định Y khoa, Dược học và Điều dưỡng là ba trụ cột của khối ngành Sức khỏe.

Sau 15 năm phát triển, ngành Dược học đã đào tạo nhiều thế hệ dược sĩ đang làm việc tại các bệnh viện, doanh nghiệp dược phẩm, hệ thống nhà thuốc và cơ quan quản lý y tế trên cả nước. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng hiện đại, chú trọng thực hành và bám sát nhu cầu thực tiễn của ngành.

Ở lĩnh vực Y khoa, khóa bác sĩ đầu tiên của Đại học Đại Nam đã chính thức tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Nhà trường. Đặc biệt, 95,4% sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ và 13 tân bác sĩ trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú - chương trình đào tạo sau đại học có tính cạnh tranh rất cao, được xem là một trong những thước đo quan trọng về năng lực chuyên môn của bác sĩ trẻ.

Trong khi đó, ngành Điều dưỡng được xây dựng theo định hướng ứng dụng với thời lượng thực hành lớn, giúp sinh viên sớm làm quen với môi trường bệnh viện, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp và tự tin khi bước vào thị trường lao động.

Đào tạo người làm nghề, không chỉ đào tạo người có bằng

Theo PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, mục tiêu của đào tạo khối ngành Sức khỏe không dừng ở việc giúp sinh viên hoàn thành chương trình học, mà hướng tới hình thành đội ngũ cán bộ y tế có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và y đức.

Sinh viên được học tập trong hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm hiện đại; tăng cường thực hành tại bệnh viện và cơ sở y tế đối tác; đồng thời được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và năng lực thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập.

Cơ hội cho thí sinh 18-22 điểm

Theo các chuyên gia, thay vì chỉ tập trung vào điểm chuẩn, thí sinh nên xây dựng chiến lược xét tuyển hợp lý và lựa chọn môi trường đào tạo phù hợp với năng lực, tố chất cũng như định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Một lựa chọn đúng không chỉ giúp các em bước qua cánh cổng đại học, mà còn mở ra hành trình trưởng thành để trở thành người thầy thuốc bản lĩnh.

Phòng thí nghiệm hiện đại của sinh viên Dược DNU.

Đó cũng là tinh thần "Bật bản sắc - Sáng hành trình" mà Trường Đại học Đại Nam theo đuổi. Mỗi sinh viên không được đào tạo để trở thành một bản sao của người khác, mà được khuyến khích phát huy thế mạnh riêng, nuôi dưỡng y đức, rèn luyện năng lực thực hành và tư duy nghề nghiệp để tự tin bước vào hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Toàn cảnh Trường Đại học Đại Nam.

Tại Trường Đại học Đại Nam, hành trình ấy được đồng hành bằng nhiều giá trị thiết thực: chương trình đào tạo gắn với thực hành tại bệnh viện và doanh nghiệp; đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại; Quỹ học bổng 55 tỷ đồng; cam kết không tăng học phí trong toàn khóa; cùng môi trường học tập năng động giúp người học phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và nhân cách.

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