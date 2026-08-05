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Đại học đầu tiên công bố dự kiến điểm chuẩn sau lọc ảo lần 1

Anh Nhàn

TPO - Trường Đại học Công Thương TPHCM là trường đại học đầu tiên công bố dự kiến điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sau đợt lọc ảo lần 1. Theo dự báo của nhà trường, điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm khoảng 0,5-3,5 điểm so với năm 2025, với mức dự kiến dao động từ 18 đến 23 điểm.

Sau lần lọc ảo đầu tiên của mùa tuyển sinh đại học 2026, Trường Đại học Công Thương TPHCM dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm so với năm 2025.

Theo dự kiến, điểm chuẩn các ngành dao động từ 18-23 điểm. Trong đó, nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính, Kế toán, Luật và Ngôn ngữ dự kiến lấy từ 21-22,5 điểm. Một số ngành có sức hút lớn như Marketing, Kinh doanh, Tài chính và Ngôn ngữ có thể tiệm cận mức 22,5 điểm.

Đối với nhóm ngành STEM như Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường, điểm chuẩn dự kiến từ 18-23 điểm. Một số ngành công nghệ có thể tăng nhẹ (khoảng 0,5 điểm) do nhu cầu nhân lực cao nhưng nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn vẫn thấp hơn năm trước khoảng 0,5-3,5 điểm.

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Trường Đại học Công Thương TPHCM dự báo điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm so với năm 2025.

Theo nhà trường, một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn giảm là việc áp dụng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển theo bách phân vị. Cách quy đổi này giúp bảo đảm sự tương đương giữa các phương thức, song điểm quy đổi từ học bạ hoặc kỳ thi đánh giá năng lực sang thang điểm thi tốt nghiệp THPT có thể thấp hơn kỳ vọng của nhiều thí sinh.

Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đánh giá có độ phân hóa cao hơn ở các tổ hợp phổ biến như A00, A01, B00 và D01, khiến mặt bằng điểm thi giảm so với năm trước, từ đó kéo điểm chuẩn xuống.

Nhà trường cũng lưu ý mức điểm dự báo trên đã tính đến hệ số chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển theo quy định của từng ngành. Đây mới là kết quả sau đợt lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất các vòng lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Anh Nhàn
#dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2026 #ảnh hưởng của phương thức xét tuyển mới #dự báo điểm các nhóm ngành #tác động của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 #quy trình lọc ảo tuyển sinh đại học

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