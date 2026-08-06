Nâng cao trình độ với mô hình đại học từ xa linh hoạt

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, nhiều người đi làm lựa chọn đại học từ xa để nâng cao chuyên môn và tạo thêm lợi thế trong hành trình phát triển nghề nghiệp.

Nắm bắt xu hướng đó, chương trình Đào tạo từ xa trình độ đại học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được triển khai với mô hình học tập linh hoạt, giúp học viên chủ động cân bằng giữa công việc và việc học. Mục tiêu cao nhất của chương trình là nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người đang đi làm, tạo điều kiện để người học vừa nâng cao trình độ chuyên môn, vừa phát triển bản thân trong bối cảnh yêu cầu nghề nghiệp ngày càng cao.

Học đại học từ xa là một giải pháp tối ưu cho người bận rộn

Mô hình học tập linh hoạt, đồng hành cùng người đi làm

Điểm nổi bật của chương trình là hình thức học trực tuyến kết hợp hệ thống quản lý học tập (LMS), cho phép học viên tham gia lớp học, trao đổi với giảng viên và truy cập học liệu mọi lúc, mọi nơi.

Lịch học được bố trí ngoài giờ hành chính, phù hợp với người đang đi làm. Cùng với đó, hệ thống học liệu điện tử và kho học liệu số giúp học viên dễ dàng xem lại bài giảng, ôn tập theo nhu cầu và chủ động xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với quỹ thời gian của bản thân.

Mô hình học trực tuyến linh hoạt giúp người đi làm chủ động cân bằng giữa công việc và việc học

Bên cạnh chương trình đào tạo chuyên môn, học viên còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động học thuật trực tuyến nhằm bổ sung kiến thức ngoài chuyên ngành và mở rộng góc nhìn thực tiễn.

Đơn cử là chuỗi webinar Tâm lý học ứng dụng với sự tham gia của các tiến sĩ, chuyên gia và giảng viên giàu kinh nghiệm. Các chuyên đề xoay quanh sức khỏe tinh thần, quản trị cảm xúc và kỹ năng vận dụng tâm lý học trong công việc. Qua đó, cung cấp thêm phương pháp nhận diện trạng thái tâm lý, điều chỉnh cảm xúc và tổ chức nhịp sống phù hợp, để người học duy trì sự cân bằng giữa công việc, học tập và đời sống cá nhân.

Chuỗi webinar Tâm lý học ứng dụng mang đến nhiều kiến thức thiết thực về sức khỏe tinh thần và kỹ năng dành cho người đi làm

Xét tuyển linh hoạt, mở rộng cơ hội học tập

Chương trình đào tạo từ xa tại HUTECH tuyển sinh thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; người học dở dang các chương trình đào tạo và người đã có bằng đại học có nhu cầu học văn bằng thứ hai. Hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập trước đó, tạo điều kiện để người học tiếp tục nâng cao trình độ mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nhà trường nhận hồ sơ liên tục, không giới hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển.

Chương trình đang tuyển sinh 17 ngành học: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung; Tâm lý học; Quan hệ công chúng; Luật; Luật kinh tế; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Marketing; Digital Marketing; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ thông tin; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý xây dựng; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị khách sạn.

Đối với học viên đã có bằng và bảng điểm trung cấp, cao đẳng hoặc đại học, nhà trường thực hiện xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm rút ngắn thời gian đào tạo. Lộ trình học được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm:

- Tốt nghiệp THPT: khoảng 3,5 năm

- Liên thông từ Trung cấp: khoảng 3 - 3,5 năm

- Liên thông từ Cao đẳng: khoảng 2 - 2,5 năm

- Văn bằng thứ hai: khoảng 2 - 2,5 năm

Chương trình Đào tạo từ xa HUTECH mở rộng cơ hội học tập cho nhiều nhóm đối tượng

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên được cấp bằng Cử nhân hoặc Kỹ sư thuộc hệ thống giáo dục quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bằng không thể hiện hình thức đào tạo, tạo điều kiện để người học tiếp tục học lên các bậc học cao hơn hoặc phát triển nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Thông tin tuyển sinh

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến: daihoctuxa.hutech.edu.vn

- Học phí: 500.000 đồng/tín chỉ, riêng ngành Ngôn ngữ Anh và Tâm lý học: 550.000 đồng/tín chỉ.