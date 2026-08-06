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Học sinh vừa quay lại trường học, phụ huynh nhận 'trát' nộp nhiều khoản thu vô lý

Hà Linh

TPO - Phụ huynh của Trường THPT Văn Hiến (Hà Nội) phản ánh, học sinh vừa quay lại trường học, phụ huynh đã nhận được thông báo thu gần 13 triệu đồng, trong đó có những khoản thu tiền triệu về học thêm, giấy kiểm tra một cách vô lý.

Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, phụ huynh tại Hà Nội đã phản ánh về các khoản thu của trường học quá cao.

Chị T., có con năm nay học lớp 12, Trường THPT Văn Hiến ở phường Minh Khai (Hà Nội) cho biết, ngày 3/8 con bắt đầu quay trở lại trường học nhưng đã nhận được thông báo các khoản thu gần 13 triệu đồng.

Theo phụ huynh, ngoài các khoản hợp lý như: học phí mỗi tháng là 2,65 triệu đồng/tháng/ học sinh; tiền sách giáo khoa 500 nghìn đồng; bảo hiểm thân thể 100 nghìn đồng… thì còn có những khoản thu vô lý khác.

Chị ví dụ, năm nào trường cũng thông báo đóng 4 triệu hỗ trợ cơ sở vật chất/năm học/học sinh. Lớp có gần 50 học sinh, tiền thu gần 200 triệu đồng nhưng cơ sở vật chất không có gì cải thiện. Hay như khoản hỗ trợ hoạt động đoàn 200 nghìn đồng, sổ liên lạc điện tử 250 nghìn đồng/năm...

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Học sinh Trường THPT Văn Hiến trong ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ hè

“Đóng phí liên lạc điện tử nhưng hằng ngày giáo viên chủ nhiệm chủ yếu liên lạc với phụ huynh qua nhóm mạng xã hội miễn phí”, chị T. nói.

Điều phụ huynh này bức xúc là hai khoản thu gồm: học phẩm, giấy kiểm tra, giấy thi khảo sát có mức đóng 1 triệu đồng/năm/học sinh; khoản tiền khuyến học, từ thiện, hỗ trợ điều hòa 1 triệu đồng/năm và tiền học thêm 2,4 triệu đồng/ tháng cho 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh tăng cường.

“Thông báo là học phẩm nhưng cả năm chỉ phát cho học sinh có mỗi loại giấy kiểm tra nhưng mức thu 1 triệu đồng là quá cao. Ngoài ra, đã học chương trình chính thức, còn thu tiền học thêm 2,4 triệu đồng là vô lý”, chị T. nói.

Cũng theo phụ huynh này, học sinh vừa mới quay trở lại trường học và nhà trường chưa tổ chức họp phụ huynh nhưng đã thông báo các khoản thu với hạn nộp ngày 6/8.

Phụ huynh có ý kiến, các khoản thu quá cao. Nếu gia đình có 2-3 con đi học, sẽ không có tiền để đóng. Tiếp thu ý kiến cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm thông báo chia làm 2 đợt thu, trong đó, tiền học thêm 2,4 triệu đồng được chuyển xuống cuối tháng 8 và không giảm bất kỳ khoản nào.

Theo phụ huynh, mặc dù còn có những ý kiến băn khoăn nhưng khi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lại được trả lời: "Đó là quy định của nhà trường" nên cuối cùng đành phải nộp cho con theo học.

Nhà trường khẳng định thu theo quyết định của Hội đồng trường

Trao đổi với PV về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Hiến xác nhận các khoản thu trên và mức thu do hội đồng trường quyết định. Trước khi thu, các khoản đều đã được thông báo tới phụ huynh.

Giải thích cụ thể về khoản phí giấy thi 1 triệu đồng, bà Hải cho rằng mức giá này bao gồm toàn bộ giấy phục vụ cho tất cả các kỳ kiểm tra trong năm học, từ kiểm tra thường xuyên, định kỳ đến các kỳ thi khảo sát.

"Học sinh không phải mang giấy từ nhà đi, mọi kỳ kiểm tra liên quan đều dùng giấy của nhà trường và không phải đóng thêm khoản nào khác", theo bà Hải.

Ngoài các khoản phí cố định, phụ huynh còn phản ánh về tiền học thêm các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn với mức 800.000 đồng/môn/tháng là quá cao.

Về nội dung này, bà Hải khẳng định quan điểm của nhà trường là không ép buộc học sinh học thêm và việc đăng ký hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường sẽ kiểm tra lại thông tin phản ánh về số buổi học, vì mức phí 800.000 đồng chỉ áp dụng đối với những môn học 2 buổi/tuần.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải cho biết sẽ sớm làm việc với các bộ phận liên quan để tìm hiểu kỹ hơn về lộ trình thu các khoản này từ những năm trước. Bà nhấn mạnh sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ hơn để giải thích rõ ràng cho phụ huynh, tránh gây hiểu lầm và bức xúc trong dư luận.

Cứ dịp đầu năm học, phụ huynh lại lo lắng về các khoản thu của con. Dù cơ quan quản lý có đưa ra những quy định và cho biết sẽ "xử lý nghiêm" vi phạm nhưng ở một số nơi vẫn xảy ra hiện tượng trường học lạm thu. Có trường thu cả khoản ghế ngồi, tiền gửi xe, tiền điện, tiền điều hòa... của phụ huynh học sinh khiến các khoản phụ phí tăng cao.

Hà Linh
#lạm thu #khoản thu vô lý #các khoản thu #học phí #học thêm thu phí học thêm

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