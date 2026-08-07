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Tấm thẻ đặc biệt góp thêm hy vọng đưa liệt sĩ từ An Giang trở về Nghệ An

Nhật Huy

TPO - Từ cuộc gọi báo tin về tấm thẻ kim loại còn nguyên họ tên, quê quán và ngày hy sinh được phát hiện trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn (An Giang), gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần (quê Nghệ An) lại thắp lên hy vọng đón anh trở về bên gia đình.

Giữa hàng nghìn phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin được lấy mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính, rất hiếm khi lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy một di vật còn lưu giữ đầy đủ thông tin cá nhân liệt sĩ.

Vì vậy, việc Đội lấy mẫu số 1 thuộc Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Bộ CHQS tỉnh An Giang phát hiện một tấm thẻ kim loại ghi thông tin trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn là trường hợp rất hiếm.

Dù đã ngả màu theo thời gian, trên tấm thẻ vẫn hiện rõ dòng chữ: "Nguyễn Văn Thuần - Long Thành, Yên Thành, Nghệ An - Hy sinh ngày 16/2/1973".

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Tấm thẻ ghi rõ họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần.

Với những người nhiều năm làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tấm thẻ ghi tên liệt sĩ là manh mối đặc biệt quý giá, có thể giúp xác định chính xác danh tính của một người lính đã nằm lại chiến trường hơn nửa thế kỷ.

"Khi đọc được họ tên, quê quán và ngày hy sinh trên tấm thẻ, cả đội gần như lặng đi. Chúng tôi hiểu phía sau những dòng chữ ấy là biết bao năm tháng chờ đợi của một gia đình. Làm công việc này, không có niềm vui nào lớn hơn khi tìm được một manh mối có thể giúp gọi đúng tên một liệt sĩ", Thượng tá Dương Tòng Chiến, cán bộ Đội lấy mẫu số 1 nói.

Ngay sau phát hiện trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã biên bản, bảo quản nguyên trạng di vật và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN.

Bộ CHQS tỉnh An Giang đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, đối chiếu dữ liệu liệt sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương tại Nghệ An để xác minh thân nhân liệt sĩ.

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Thông tin trên tấm thẻ kim loại trở thành manh mối quan trọng, mở ra hy vọng xác định danh tính và đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần trở về với gia đình. Ảnh: Lê Vy.

Sau đó, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã kết nối điện thoại được với người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần ở Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Phúc (61 tuổi), em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, nghẹn ngào khi nhận thông tin: "Gia đình mong đó đúng là hài cốt anh của mình. Hơn 50 năm rồi, chỉ cần biết đúng là anh, cả nhà đã mãn nguyện".

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết, việc phát hiện di vật còn lưu đầy đủ thông tin cá nhân là trường hợp đặc biệt, có ý nghĩa rất lớn đối với công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, thân nhân liệt sĩ thực hiện đối chiếu, giám định ADN theo quy định. Để xác định chính xác danh tính, sớm đưa liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc", Đại tá Tâm cho biết.

Nhật Huy
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