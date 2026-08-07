Cà Mau: Giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo phụ huynh, học sinh về nhập học

TPO - Các đối tượng lừa đảo gọi điện cho phụ huynh giả danh cán bộ tư pháp yêu cầu cập nhật định danh cho con phục vụ nhập học, hướng dẫn truy cập đường link giả mạo để đánh cắp thông tin.

Công an phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) vừa phát cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp hướng vào phụ huynh và học sinh chuẩn bị nhập học.



Theo đó, gần đây phát hiện một số đối tượng gọi điện thoại cho người dân, cán bộ, kể cả công an, tự xưng cán bộ tư pháp phường.

Sau đó yêu cầu người dân lên Công an phường cập nhật định danh cho con để hoàn thiện hồ sơ nhập học.

Đáng chú ý, số đối tượng này biết rõ họ, tên phụ huynh và học sinh. Nếu không lên được Công an phường sẽ gửi đường link để truy cập trực tuyến.

Công an phường Bạc Liêu cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp yêu cầu cập nhật hồ sơ nhập học. Ảnh minh hoạ.

Theo Công an phường Bạc Liêu, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng đúng vào thời điểm các trường thu nhận hồ sơ chuẩn bị cho năm học mới, nên có thể phụ huynh lầm tưởng, chủ quan, mất cảnh giác và bị lừa đảo.

Công an phường Bạc Liêu khuyến nghị người dân, các trường học thận trọng trong cung cấp thông tin cá nhân, hay truy cập vào các đường link lạ khi chưa được kiểm chứng, để tránh trở thành nạn nhân lừa đảo trên không gian mạng.