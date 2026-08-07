205 huy chương AIMO và lời giải cho bài toán nhân lực khoa học của Việt Nam

TPO - Thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam tại AIMO 2026 không chỉ là niềm tự hào của giáo dục mà còn cho thấy vai trò của Toán học và ngoại ngữ trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên công nghệ.

Đấu trường Toán học Châu Á được tổ chức từ năm 2012 nhưng đến 2019 học sinh Việt Nam mới bắt đầu tham gia. Vòng chung kết quốc tế thường được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, do đó dù mê Toán, giỏi Toán, không nhiều học sinh có cơ hội được tiếp cận, tham gia cuộc thi.

Điều đặc biệt, năm 2026, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức chung kết quốc tế cuộc thi tại Hà Nội, kéo dài 3 ngày. Đoàn học sinh Việt Nam năm nay có gần 300 em dự thi và đã xuất sắc giành được 205 huy chương, giải thưởng.

Sau cuộc thi, chiều 6/8, tại Báo Tiền Phong, TS Đặng Minh Tuấn, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO cùng các thí sinh xuất sắc em Lê Quang Vinh, lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương, Á Quân 1 AIMO quốc tế; Em Chung Minh Tiến, lớp 6C1A, Trường THCS Archimedes Academy - Hà Nội, Á quân 2 AIMO quốc tế đã có buổi giao lưu với chủ đề "Chinh phục đỉnh cao Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026".

TS Đặng Minh Tuấn và các thí sinh tại buổi giao lưu.

Mùa giải thành công nhất từ trước đến nay

TS Đặng Minh Tuấn đánh giá AIMO 2026 là mùa giải thành công nhất từ trước đến nay của đoàn học sinh Việt Nam.

TS Đặng Minh Tuấn, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn AIMO đánh giá đây là mùa giải thành công nhất của Việt Nam kể từ khi tham gia sân chơi này.

Kết quả ấn tượng không chỉ phản ánh năng lực của các thí sinh mà còn là thành quả của quá trình chuẩn bị kiến thức nền tảng rất tốt từ gia đình, nhà trường và các thầy cô giáo. Chính sự đồng hành và đầu tư nghiêm túc đã giúp các em xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, đủ tự tin bước ra đấu trường quốc tế.

TS Đặng Minh Tuấn nhận định, thành công của đoàn học sinh Việt Nam tại AIMO quốc tế phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ mà Chính phủ đang thúc đẩy. Trong đó, Toán học giữ vai trò là môn học nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học của Chính phủ cũng sẽ tạo thêm lợi thế, động lực để học sinh Việt Nam học tập, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tiếp cận tri thức quốc tế và tự tin tham gia các sân chơi học thuật toàn cầu.

"Khi các em được trang bị nền tảng toán học và ngoại ngữ vững chắc, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế hệ công dân đủ năng lực bước vào kỷ nguyên mới, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của đất nước", TS Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Tham gia AIMO từ năm 2019 đến 2025, học sinh Việt Nam giành được hơn 200 giải thưởng. Riêng năm nay, đoàn học sinh Việt Nam đã lập nên thành tích ấn tượng với 1 giải Vô địch, 4 giải Á quân 1, 3 giải Á quân 2, 42 Huy chương Vàng, 83 Huy chương Bạc, 70 Huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích. Kết quả này không chỉ đánh dấu mùa giải thành công nhất của Việt Nam tại AIMO mà còn tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và vị thế của học sinh Việt Nam trên đấu trường toán học quốc tế.

Á quân 1 AIMO quốc tế: Có được huy chương là nhờ sự dìu dắt của thầy cô

Lê Quang Vinh, học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương.

Lê Quang Vinh, học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương là một trong bốn học sinh của đoàn Việt Nam xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1 tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026. Vinh chia sẻ niềm vinh dự, tự hào khi đạt được thành tích này.

“Tấm huy chương không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả của quá trình đồng hành, dìu dắt từ thầy cô giáo, nhà trường cùng sự động viên, ủng hộ của gia đình trong suốt hành trình ôn luyện”, Vinh nói.

Muốn lan tỏa cuộc thi tới nhiều bạn bè

Chung Minh Tiến, lớp 6C1A, Trường THCS Archimedes Academy - Hà Nội

Em Chung Minh Tiến, lớp 6C1A, Trường THCS Archimedes Academy - Hà Nội, giành giải Á quân 2 AIMO quốc tế năm nay.

Minh Tiến cho biết, em vô cùng vui, hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực trong suốt thời gian dài ôn luyện đã được đền đáp bằng một giải thưởng danh giá.

"Em đã dành rất nhiều thời gian để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi. Khi biết mình đạt giải, em thực sự rất vui, hạnh phúc vì những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận. Em cũng mong muốn lan tỏa niềm yêu thích toán học và giá trị của sân chơi AIMO đến nhiều bạn học sinh hơn, không chỉ ở Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế", Minh Tiến nói.

Theo Minh Tiến, AIMO không chỉ là nơi để các thí sinh thể hiện năng lực Toán học mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè đến từ nhiều quốc gia, qua đó nuôi dưỡng niềm đam mê và phát triển tư duy.

Có những lúc gặp bài khó, Tiến muốn bỏ cuộc nhưng rồi em nghỉ một lúc, tìm cách tiếp tục giải. Cũng có những lần không đạt được kỳ vọng như mong muốn nhưng lại lấy đó làm động lực để đạt giải cao hơn trong các kỳ thi sau đó.

Sẽ tiếp tục chinh phục các kỳ thi Toán quốc tế

Lê Quang Vinh tiết lộ, để chinh phục đấu trường toán học quốc tế, em đã xây dựng kế hoạch học tập khoa học, phân bổ thời gian hợp lý và duy trì việc ôn luyện đều đặn mỗi ngày.

"Em luôn chia nhỏ thời gian học để vừa tiếp thu kiến thức mới, vừa luyện các dạng bài khó. Việc học đều đặn giúp em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi", Quang Vinh chia sẻ.

Theo em, AIMO là một sân chơi có đề thi thử thách, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà còn phải có tư duy logic, khả năng xử lý vấn đề và bản lĩnh trong phòng thi.

Lê Quang Vinh (ở giữa) chụp ảnh cùng các thí sinh.

"Điều em nhận được từ AIMO không chỉ là giải thưởng mà còn là những trải nghiệm quý giá và sự trưởng thành sau mỗi lần thử sức ở sân chơi quốc tế", nam sinh nói.

Không dừng lại ở thành tích vừa đạt được, Quang Vinh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng kiến thức toán học, hướng tới các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Quang Vinh còn ấp ủ ước mơ trở thành một thầy giáo dạy Toán trong tương lai với mong muốn được truyền đạt những kiến thức môn Toán đến nhiều học sinh hơn nữa.

Kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè quốc tế

Không chỉ mang về thành tích cao, AIMO 2026 còn để lại trong Minh Tiến nhiều kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè quốc tế.

"Trước ngày thi, em đã gặp và trò chuyện với khá nhiều bạn quốc tế. Đến lễ trao giải, em còn được đổi quà lưu niệm với các bạn quốc tế. Em thấy các bạn đều giỏi, rất tài năng và có chung niềm đam mê với Toán học. Đó là một trải nghiệm mà em sẽ nhớ mãi", Minh Tiến chia sẻ.

Theo nam sinh, điều em ấn tượng nhất không phải là sự cạnh tranh mà chính là tinh thần cởi mở, tự tin và ham học hỏi của các bạn quốc tế. Những cuộc giao lưu ngắn ngủi đã giúp em học hỏi thêm nhiều điều, đồng thời tiếp thêm động lực để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Còn Quang Vinh “bật mí”: Chưa đặt ra mục tiêu cụ thể cho các kỳ thi tiếp theo, nhưng sẽ tiếp tục học Toán mỗi ngày để giữ vững niềm đam mê. Nếu năm sau có cơ hội tham dự AIMO, em sẽ cố gắng tham gia.

Tiếng Anh giúp học sinh được tiếp cận kho tri thức khổng lồ

Theo TS Đặng Minh Tuấn, Chính phủ định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học sẽ mở ra cơ hội lớn để đổi mới việc dạy và học các môn khoa học, đặc biệt là môn Toán.

Ông cho rằng, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà cần trở thành phương tiện để học các môn học khác. Trong đó, Toán học có thể là một trong những môn tiên phong được giảng dạy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên.

"Việc dạy Toán bằng tiếng Anh không đơn thuần là dịch cơ học từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mà phải giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của Toán học, thấy được tính ứng dụng của kiến thức và duy trì sự hứng thú trong học tập. Nếu triển khai không đúng cách, học sinh sẽ dễ cảm thấy quá tải vì vừa phải học kiến thức, vừa phải vượt qua rào cản ngôn ngữ", TS Đặng Minh Tuấn nói.

Khi được học các môn học bằng tiếng Anh, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận kho tri thức khổng lồ của thế giới, dễ dàng tìm kiếm tài liệu, cập nhật những kiến thức mới và phát triển tư duy sáng tạo. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em hội nhập và cạnh tranh trong môi trường học thuật quốc tế.

"Để đồng hành cùng xu hướng này, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam đang xây dựng kế hoạch cho năm học tới. Dự kiến, cuộc thi sẽ mở rộng quy mô tới nhiều địa phương hơn, tổ chức vòng chung kết quốc gia ở cả miền Bắc và miền Nam, đồng thời triển khai thêm các vòng trải nghiệm nhằm giúp học sinh từng bước làm quen với Toán bằng tiếng Anh", TS Đặng Minh Tuấn.

Ban Tổ chức cũng sẽ xây dựng hệ thống từ vựng học thuật theo từng khối lớp, từ lớp 2 đến lớp 12, nhằm hỗ trợ học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ khi học Toán bằng tiếng Anh.