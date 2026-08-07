Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư chuyển làm giáo viên đứng lớp

TPO - Sau sắp xếp trường học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dôi dư được bố trí vào vị trí giáo viên đứng lớp hoặc vị trí khác phù hợp với năng lực chuyên môn. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154.

Theo Nghị quyết 37 của Chính phủ vừa ban hành ngày 5/8, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên có một hiệu trưởng hoặc giám đốc. Trường chính được bố trí một phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc, trong khi mỗi phân hiệu được bố trí một phó hiệu trưởng hoặc phó giám đốc.

Các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho toàn cơ sở giáo dục, mỗi vị trí một người. Riêng trường có học sinh nội trú, bán trú với quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa hai kế toán.

Phường Giảng Võ (Hà Nội) công bố quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp trường học.

Trong khi đó, các vị trí thiết bị, thí nghiệm, thư viện, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, công nghệ thông tin và y tế trường học được bố trí riêng cho trường chính và từng phân hiệu. Mỗi vị trí được bố trí một người.

Với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, mỗi cơ sở có một giám đốc. Trụ sở chính được bố trí một phó giám đốc và mỗi phân hiệu một phó giám đốc. Nhân sự hỗ trợ giáo dục tại trường trung cấp, trường trung học nghề thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở và quy định pháp luật liên quan.

Cán bộ quản lý dôi dư chuyển làm nhà giáo

Nghị quyết quy định, đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại, bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo

Số lượng hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định trên nếu có nguyện vọng nghỉ việc thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục, những người này được bố trí vào các vị trí còn thiếu theo định mức. Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí mới, họ được giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang hưởng.

Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm mới. Nếu không đáp ứng, người lao động sẽ thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế theo quy định, trừ trường hợp cần thiết do cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Không bố trí vào vị trí y tế, kế toán trường học nếu không đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng.

Số nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi đã bố trí đủ theo quy định cũng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Một điểm đáng chú ý là cán bộ quản lý giáo dục thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có mức phụ cấp thấp hơn sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Quy định này nhằm xử lý chế độ đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập.