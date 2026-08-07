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Trường mầm non 'đóng cửa' sau vụ bảo mẫu đánh mắng, bắn dây thun vào trẻ

Nguyễn Tiến

TPO - Trường mầm non L.X ở phường Thuận Giao (TPHCM) tạm ngưng hoạt động để phối hợp điều tra sau khi clip bảo mẫu đánh mắng và dùng dây thun bắn vào trẻ lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 7/8, Trường mầm non L.X trên đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao (TPHCM) thông báo tạm ngưng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một bảo mẫu bị phản ánh có hành vi bạo hành trẻ.

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Thông báo tạm thời ngừng hoạt động đến phụ huynh.

Theo thông báo gửi phụ huynh, nhà trường tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, tối 6/8, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân một bé trai và một bé gái khiến cả hai bật khóc.

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Cảnh bảo mẫu dùng dây thun bắn vào chân một cháu bé được cắt từ video lan truyền trên mạng xã hội.

Một đoạn video khác cho thấy người này dùng tay đánh vào đầu một bé gái, sau đó tiếp tục dùng dây thun bắn vào chân em.

Các đoạn video được cho là do một bảo mẫu trong lớp ghi lại. Sau khi nghỉ việc, người này đã đăng tải các clip lên mạng xã hội để phản ánh hành vi của đồng nghiệp.

Hiện UBND phường Thuận Giao cùng Công an phường tiếp tục làm việc với các bên liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư - Thạc sĩ Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, theo quy định của pháp luật, tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi bạo hành, bạo lực học đường hoặc ngược đãi trẻ em có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Hành hạ người khác" (Điều 140 Bộ luật Hình sự) hoặc "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" (Điều 134 Bộ luật Hình sự).

Ngoài cá nhân liên quan bị xử lý, cơ sở giáo dục còn có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép.

Nguyễn Tiến
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