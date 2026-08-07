Học sinh toàn quốc tựu trường sớm nhất 1 tuần trước khai giảng

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng toàn quốc năm học tới, 2026 - 2027.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quyết định học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5/9). Riêng đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12, học sinh tựu trường sớm nhất 2 tuần so với ngày khai giảng.

Lễ khai giảng sẽ được đồng loạt tổ chức ngày 5/9 ở các trường học trên toàn quốc.

Bộ GD&ĐT quy định học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS phải hoàn thành trước ngày 30/6, trong khi công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Bộ GD&ĐT quy định học sinh đầu cấp được tựu trường trước lễ khai giảng khoảng 2 tuần

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12/6 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác thực hiện theo quy định và hướng dẫn riêng của Bộ GD&ĐT.

Theo quyết định, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm 35 tuần thực học, gồm 18 tuần trong học kỳ I và 17 tuần trong học kỳ II. Việc xây dựng lịch năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Các địa phương đồng thời phải bảo đảm sự đồng bộ về thời gian năm học giữa các cấp học trên cùng địa bàn, đặc biệt đối với những trường phổ thông có nhiều cấp học.

Về thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình, địa phương được quyết định thời gian tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá hai tuần so với khung quy định. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, xảy ra thiên tai và bố trí học bù, đồng thời bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.