Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Đại học Duy Tân khai giảng năm học mới, cấp gần 6 tỷ đồng học bổng

.

Ngày 24/9, Đại học Duy Tân tổ chức chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 và Chào đón tân sinh viên khóa K31.

Năm 2025, Đại học (ĐH) Duy Tân tổ chức xét tuyển vào đại học theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo theo Qui chế của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập THPT; xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức và xét tuyển kết quả kỳ thi V-SAT.

81a2499.jpg
Thủ khoa kỳ xét tuyển vào đại học năm 2025 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh (ngành Truyền thông đa phương tiện) được tuyên dương, khen thưởng tại lễ khai giảng.

Tại Lễ khai giảng, ĐH Duy Tân tuyên dương và khen thưởng cho Thủ khoa kỳ xét tuyển vào đại học năm 2025 là sinh viên Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh - ngành Truyền thông đa phương tiện, đạt 28,55/30 điểm. Các Á khoa gồm: sinh viên Phan Thị Mỹ Hậu - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn Troy, đạt 27,43/30 điểm và sinh viên Phan Thảo Vi - ngành Truyền thông đa phương tiện, đạt 27,34/30 điểm. Phần thưởng dành cho Thủ khoa và các Á khoa là suất Học bổng Toàn phần.

Mùa tuyển sinh trình độ đại học năm 2025, ĐH Duy Tân đã cấp học bổng đợt 1 hơn 5,76 tỷ đồng học bổng toàn phần, bán phần, tiếp sức đến trường và các suất học bổng khác cho các thí sinh trúng tuyển.

Sau 31 năm, ĐH Duy Tân xây dựng được đội ngũ với 1.645 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 1.142 giảng viên. Đại học Duy Tân tổ chức đào tạo 10 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 16 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và 54 ngành trình độ Đại học với hơn 100 chuyên ngành. Đồng thời đào tạo các chương trình chuẩn, chương trình tài năng, Chương trình Tiên tiến và Chương trình Du học tại chỗ - văn bằng đại học do các trường đại học Hoa Kỳ cấp; tổ chức đào tạo hệ liên thông và 7 ngành hệ đào tạo từ xa; với quy mô đào tạo gần 30.000 sinh viên.

.
#Đại học Duy Tân #khai giảng #năm học mới #học bổng

Xem thêm

Cùng chuyên mục