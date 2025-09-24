Đại học Duy Tân khai giảng năm học mới, cấp gần 6 tỷ đồng học bổng

Năm 2025, Đại học (ĐH) Duy Tân tổ chức xét tuyển vào đại học theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo theo Qui chế của Bộ GD&ĐT; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập THPT; xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức và xét tuyển kết quả kỳ thi V-SAT.

Thủ khoa kỳ xét tuyển vào đại học năm 2025 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh (ngành Truyền thông đa phương tiện) được tuyên dương, khen thưởng tại lễ khai giảng.

Tại Lễ khai giảng, ĐH Duy Tân tuyên dương và khen thưởng cho Thủ khoa kỳ xét tuyển vào đại học năm 2025 là sinh viên Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh - ngành Truyền thông đa phương tiện, đạt 28,55/30 điểm. Các Á khoa gồm: sinh viên Phan Thị Mỹ Hậu - ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn Troy, đạt 27,43/30 điểm và sinh viên Phan Thảo Vi - ngành Truyền thông đa phương tiện, đạt 27,34/30 điểm. Phần thưởng dành cho Thủ khoa và các Á khoa là suất Học bổng Toàn phần.

Mùa tuyển sinh trình độ đại học năm 2025, ĐH Duy Tân đã cấp học bổng đợt 1 hơn 5,76 tỷ đồng học bổng toàn phần, bán phần, tiếp sức đến trường và các suất học bổng khác cho các thí sinh trúng tuyển.

Sau 31 năm, ĐH Duy Tân xây dựng được đội ngũ với 1.645 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó có 1.142 giảng viên. Đại học Duy Tân tổ chức đào tạo 10 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 16 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và 54 ngành trình độ Đại học với hơn 100 chuyên ngành. Đồng thời đào tạo các chương trình chuẩn, chương trình tài năng, Chương trình Tiên tiến và Chương trình Du học tại chỗ - văn bằng đại học do các trường đại học Hoa Kỳ cấp; tổ chức đào tạo hệ liên thông và 7 ngành hệ đào tạo từ xa; với quy mô đào tạo gần 30.000 sinh viên.