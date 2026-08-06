Cà Mau tái cấu trúc hệ thống cao đẳng, thành lập trường đa ngành quy mô lớn

TPO - Việc sáp nhập các trường cao đẳng theo quyết định của Bộ GD&ĐT nhằm xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, tinh gọn đầu mối, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Chiều 6/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức công bố quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc sáp nhập các trường cao đẳng trên địa bàn.

Theo đó, Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu - Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu - Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được sáp nhập nguyên trạng vào Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau, và đổi tên thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu vào Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Cà Mau và trao các quyết định nhân sự.

Tiến sĩ Ngô Đức Lưu (54 tuổi) - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Bạc Liêu, được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau. Các Phó Hiệu trưởng, gồm: ông Huỳnh Minh Hiếu, ông Trương Thanh Dũng, ông Huỳnh Thanh Hùng, bà Đỗ Thị Mỹ Hương.

Ông Huỳnh Quốc Sử - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Bộ GD&ĐT giao UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng về nhân sự, tài chính, tài sản và người học của các trường được sáp nhập.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc sáp nhập các trường cao đẳng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

Sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Cà Mau sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau - TS Ngô Đức Lưu khẳng định sẽ cùng tập thể nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt trong hành động và đổi mới sáng tạo, từng bước đưa trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.