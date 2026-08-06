Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi lại tốt nghiệp tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, hướng dẫn tổ chức thi lại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Việc tổ chức thi lại tuân thủ Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Lịch thi như sau:

Nguồn: Bộ GD&ĐT

Kèm theo lịch thi, Bộ GD&ĐT đã đưa ra yêu cầu một số nội dung mà Sở GD&ĐT Tuyên Quang phải thực hiện theo các mốc thời gian quy định.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (bên phải) chủ trì họp báo thông tin phương án xử lí thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ngày 5/8. Ảnh: Dương Triều

Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT Tuyên Quang chậm nhất ngày 10/8 hoàn thành thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp trước đó cho thí sinh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức thi.

Chậm nhất ngày 11/8, Sở GD&ĐT Tuyên Quang hoàn thành tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ coi thi. Từ ngày 12/8, Ban Coi thi của tỉnh Tuyên Quang làm việc.

Dự kiến kết quả thi được công bố vào 8h00 ngày 19/8. Chậm nhất ngày 20/8 sở hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT. Chậm nhất ngày 28/8 hoàn thành công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có).

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện hướng dẫn. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh tình huống bất thường hoặc vướng mắc, đơn vị cần báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Bộ GD&ĐT để kịp thời xử lí.