Phương án thi lại cho học sinh Chuyên Tuyên Quang: Ông Đỗ Anh Tuấn làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh

TPO - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành phương án tổ chức kỳ thi lại. Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại là ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 7/8, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang đăng quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo quyết định, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại là ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi lại

Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi lại gồm: ông Lâm Thế Hùng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng Ban thường trực; ông Vũ Lương Thạch - Phó chánh Thanh tra tỉnh; ông Lục Thế Hưng - Phó giám đốc Công an tỉnh; bà Đỗ Thị Thái Hà - Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Hoàng Quốc Cứ - Phó giám đốc Sở Y tế.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo các văn bản, các quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11 và 12-6, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang là bà Vương Ngọc Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết phương án thi lại

Theo phương án của UBND tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trong số này, có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh môn Toán; 140 thí sinh môn Vật lí; 113 thí sinh môn Hóa học; 38 thí sinh môn Sinh học; 113 thí sinh môn Lịch sử; 37 thí sinh môn Địa lí; 4 thí sinh môn Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ, gồm 198 thí sinh Tiếng Anh, 7 Tiếng Trung Quốc, 1 Tiếng Nhật và 1 Tiếng Hàn.

Lịch thi, thời gian làm bài theo kế hoạch.

Để bảo đảm tính khách quan, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo quy định, gồm Ban Thư ký, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban Coi thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo (nếu có) cùng các bộ phận liên quan.

Đáng chú ý, toàn bộ nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường; việc phân công nhiệm vụ được thực hiện bằng văn bản, thiết lập đầu mối thông tin và chế độ báo cáo xuyên suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Cũng theo phương án, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, chịu trách nhiệm tham mưu và tổ chức kỳ thi lại; đồng thời làm đầu mối liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật, triển khai kịp thời các quyết định, hướng dẫn chuyên môn.

Sở có trách nhiệm thông báo, cấp giấy báo dự thi; giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức; xây dựng phương án chi tiết đối với các khâu tiếp nhận, in sao, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả và xử lý kết quả thi, đồng thời bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện phục vụ kỳ thi.

Cơ quan này cũng được giao chủ trì công tác kiểm tra toàn bộ các khâu của kỳ thi; phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm quy chế; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và tố cáo liên quan đến kỳ thi.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.



Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo còn được giao phối hợp tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh và thí sinh để thông tin đầy đủ về mục đích, lý do và căn cứ pháp lý của việc tổ chức thi lại, nhằm ổn định tâm lý trước kỳ thi.

Đối với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phòng thi, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera, điện dự phòng và các điều kiện phục vụ; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi và không để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi.

Theo phương án, Công an tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch riêng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi.

Lực lượng công an chịu trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, điểm thi, khu vực làm phách, chấm thi và các địa điểm liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, ngành y tế và UBND phường Minh Xuân kiểm tra các điều kiện về an toàn thực phẩm, an ninh khu vực điểm thi và xử lý kịp thời các phản ánh liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi.