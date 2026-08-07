Đội Demon Slay-er vô địch Global Citizen Debate Challenge 2026

Sau nhiều tháng tranh tài với sự góp mặt của hơn 50 đội đến từ khắp cả nước, cuộc thi tranh biện Global Citizen Debate Challenge (GCDC) 2026 đã khép lại với ngôi vị Quán quân Toàn quốc thuộc về đội Demon Slay-er đến từ TP.HCM. Vòng Chung kết diễn ra ngày 1/8 tại Swinburne Vietnam.

Đại diện khu vực miền Nam giành chiến thắng với tổng điểm 2.310, tạo khoảng cách sít sao với đội First Game của miền Bắc (2.297,5 điểm) và đội Eng-chanted của miền Trung (2.256,5 điểm). Chênh lệch chưa đến 54 điểm giữa ba đội cho thấy một cuộc đua cân sức đến những lượt tranh biện cuối cùng.

Các đội thi xuất sắc cùng Ban Giám khảo và Ban Tổ chức lưu giữ khoảnh khắc trong Chung kết Toàn quốc Global Citizen Debate Challenge 2026.

Cuộc đua sít sao của đại diện ba khu vực

Vòng Chung kết quy tụ ba đại diện khu vực Bắc - Trung - Nam, sau hành trình vượt qua các vòng Sơ loại, Đấu loại Khu vực và Chung kết Khu vực.

Theo thể thức World Schools Debating Championship (WSDC), các đội thi đấu vòng tròn, mỗi đội tranh biện hai trận với hai đối thủ còn lại để tích lũy điểm từ Hội đồng Giám khảo.

Thể thức này đặt thí sinh trước yêu cầu không chỉ lập luận tốt trong một trận đấu, mà còn phải giữ được sự ổn định, khả năng thích ứng và bản lĩnh khi liên tục đối diện những góc nhìn đối lập.

Ba đề tranh biện của vòng chung kết xoay quanh các vấn đề thời sự về chính sách công, giáo dục và công nghệ.

Trên sân khấu, các đội không dừng ở việc bảo vệ quan điểm, mà phải bóc tách lợi ích, hệ quả và những đánh đổi của từng lựa chọn chính sách. Những màn đối đáp liên tục đã tạo nên không khí học thuật sôi nổi, nơi năng lực nghiên cứu, tư duy logic và phản biện được thử thách trực diện.

Thí sinh tự tin trình bày và bảo vệ quan điểm trước Hội đồng Giám khảo.

Điểm số sát nút, chất lượng đồng đều

TS. Lê Hà Vân, Giảng viên Trung tâm Công dân toàn cầu, Viện Đại học Quốc tế FPT, Trưởng Hội đồng Giám khảo GCDC 2026, đánh giá chất lượng chuyên môn của ba đội vào chung kết khá đồng đều.

“Khoảng cách điểm số rất nhỏ phản ánh sự ngang tài ngang sức của các đội. Điều gây ấn tượng không chỉ là khả năng sử dụng tiếng Anh hay kỹ năng tranh biện, mà là cách các bạn phân tích vấn đề đa chiều, phản biện trên tinh thần xây dựng và sẵn sàng điều chỉnh trước lập luận của đối phương. Đây là những phẩm chất quan trọng của một debater cũng như một công dân toàn cầu”, bà nói.

Được Swinburne Vietnam tổ chức thường niên, Global Citizen Debate Challenge là sân chơi tranh biện học thuật bằng tiếng Anh dành cho học sinh THPT và sinh viên năm nhất trên toàn quốc.

Mùa giải 2026 quy tụ hơn 50 đội thi từ nhiều tỉnh, thành, tạo cơ hội để người trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu và năng lực giao tiếp trong môi trường tranh biện chuyên nghiệp.

Giá trị sau một cuộc thi

Với đội Demon Slay-er, chức vô địch không chỉ được đo bằng điểm số.

Đại diện đội chia sẻ: “Điều chúng mình trân trọng nhất không chỉ là kết quả, mà là cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi đội mang đến một góc nhìn và phong cách tranh biện riêng. Qua mỗi trận đấu, chúng mình học được rất nhiều từ chính đối thủ của mình.”

Các đội thi tích cực đặt câu hỏi và phản biện nhằm làm rõ lập luận của đối phương.

Từ góc nhìn phụ huynh, bà Bùi Thị Hằng, phụ huynh của Nguyễn Tường Vy - thành viên đội First Game, cho rằng giá trị lớn nhất của cuộc thi là sự trưởng thành của thí sinh.

“GCDC không chỉ giúp các con rèn kỹ năng phản biện, thuyết trình hay nghiên cứu kiến thức, mà còn dạy các con tinh thần đoàn kết và cách làm việc cùng đồng đội. Việc được cọ xát với những đội mạnh trên cả nước giúp các con tự tin hơn, biết lắng nghe khác biệt và trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận vấn đề”, bà Hằng chia sẻ.

Khép lại GCDC 2026, cuộc thi đã gọi tên ba đội xuất sắc nhất, đồng thời cho thấy vai trò của tranh biện học thuật trong việc nuôi dưỡng năng lực đối thoại, tư duy độc lập và tinh thần hội nhập của người trẻ. Hơn cả một cuộc thi, Global Citizen Debate Challenge đã trở thành nơi các thí sinh gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau và lan tỏa tư duy cởi mở, tôn trọng khác biệt cùng trách nhiệm với cộng đồng.